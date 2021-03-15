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Тайку Вайтити рассмешила премия "Грэмми" за саундтрек к "Кролику Джоджо"

Тайку Вайтити рассмешила премия "Грэмми" за саундтрек к "Кролику Джоджо"

Новозеландского актера и режиссера Тайку Вайтити рассмешила полученная премия "Грэмми" в номинации "Лучший сборник саундтреков для Visual Media" за его фильм... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:54

2021-03-15T18:54

2021-03-15T18:54

новости культуры

австралия

грэмми

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тайка вайтити

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Новозеландского актера и режиссера Тайку Вайтити рассмешила полученная премия "Грэмми" в номинации "Лучший сборник саундтреков для Visual Media" за его фильм "Кролик Джоджо". Своей реакцией он поделился в твиттере. До этого Вайтити вышел в прямой эфир на церемонии награждения "Грэмми" и с иронией отметил: "Что я могу сказать? Это было так давно, что я почти ничего не могу вспомнить о создании этого фильма. Но мне кажется, что он никогда не исчезнет, ​​и это меня очень радует. Это все. Теперь мне нужно вернуться к работе (намекая на съемки четвертой части блокбастера Marvel о Торе, которые сейчас проходят в Австралии. — Прим. ред.)". Премьера антивоенной сатиры состоялась в ноябре 2019 года. За эту работу режиссер получил премию "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

https://ria.ru/20201224/waititi-1590629150.html

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новости культуры, австралия, грэмми, тайка вайтити