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https://ria.ru/20210315/waititi-1601363876.html
Тайку Вайтити рассмешила премия "Грэмми" за саундтрек к "Кролику Джоджо"
Тайку Вайтити рассмешила премия "Грэмми" за саундтрек к "Кролику Джоджо"
Новозеландского актера и режиссера Тайку Вайтити рассмешила полученная премия "Грэмми" в номинации "Лучший сборник саундтреков для Visual Media" за его фильм... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:54
2021-03-15T18:54
новости культуры
австралия
грэмми
культура
тайка вайтити
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Новозеландского актера и режиссера Тайку Вайтити рассмешила полученная премия "Грэмми" в номинации "Лучший сборник саундтреков для Visual Media" за его фильм "Кролик Джоджо". Своей реакцией он поделился в твиттере. До этого Вайтити вышел в прямой эфир на церемонии награждения "Грэмми" и с иронией отметил: "Что я могу сказать? Это было так давно, что я почти ничего не могу вспомнить о создании этого фильма. Но мне кажется, что он никогда не исчезнет, ​​и это меня очень радует. Это все. Теперь мне нужно вернуться к работе (намекая на съемки четвертой части блокбастера Marvel о Торе, которые сейчас проходят в Австралии. — Прим. ред.)". Премьера антивоенной сатиры состоялась в ноябре 2019 года. За эту работу режиссер получил премию "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".
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новости культуры, австралия, грэмми, тайка вайтити

Тайку Вайтити рассмешила премия "Грэмми" за саундтрек к "Кролику Джоджо"

18:54 15.03.2021
 
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerАктер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Новозеландского актера и режиссера Тайку Вайтити рассмешила полученная премия "Грэмми" в номинации "Лучший сборник саундтреков для Visual Media" за его фильм "Кролик Джоджо". Своей реакцией он поделился в твиттере.

"Лол, что???", — прокомментировал он новость, в которой отметили его и награду.

До этого Вайтити вышел в прямой эфир на церемонии награждения "Грэмми" и с иронией отметил: "Что я могу сказать? Это было так давно, что я почти ничего не могу вспомнить о создании этого фильма. Но мне кажется, что он никогда не исчезнет, ​​и это меня очень радует. Это все. Теперь мне нужно вернуться к работе (намекая на съемки четвертой части блокбастера Marvel о Торе, которые сейчас проходят в Австралии. — Прим. ред.)".
Премьера антивоенной сатиры состоялась в ноябре 2019 года. За эту работу режиссер получил премию "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".
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