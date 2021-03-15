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Экс-следователю дали шесть лет колонии за взятку
Экс-следователю дали шесть лет колонии за взятку
Басманный суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего следователя СК РФ Сергея Дубинского за взятку в 5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:07
2021-03-15T17:07
2021-03-15T18:11
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего следователя СК РФ Сергея Дубинского за взятку в 5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Другой фигурант дела, бывший сотрудник СК Андрей Тринев, приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Оба лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет, Дубинский - звания полковника юстиции, Тринев - майора юстиции, добавила Софинская.Дубинский и Тринев признаны виновными по части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).Дубинский был взят под стражу в зале суда.Как рассказал РИА Новости свидетель по делу Алексей Коврижкин, следователи вымогали у его клиента бизнесмена Павла Кротова 5 миллионов рублей, угрожая переквалифицировать его статус из свидетеля в обвиняемого. Коврижкин лично принес деньги, в момент передачи следователи были задержаны сотрудниками ФСБ.Сейчас Коврижкин лишен статуса адвоката, жалоба на это решение находится в Хамовническом суде Москвы, однако к ее рассмотрению приступят лишь после того, как вступит в силу приговор Дубинскому и Триневу.
https://ria.ru/20210315/vzyatka-1601189923.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия