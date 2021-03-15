Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально внес в сенат кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями, свидетельствует уведомление, распространенное Белым домом.
О том, что Байден выдвинет Дженкинс, стало известно в январе, еще до вступления в должность.
Дженкинс - основатель и руководитель организации "Цветные женщины за продвижение мира и безопасности и трансформацию подхода к конфликтам". Она участвует в переходной команде Байдена в госдепартаменте.
В 2009-2017 годах Дженкинс координировала программы по сокращению угроз в Бюро международной безопасности и нераспространения госдепартамента.
Также она была представителем по вопросам нераспространения в G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.
Кроме того, Дженкинс занималась выработкой политики безопасности в области здравоохранения, возглавляла Комитет по радиоактивным источникам, была научным сотрудником Института Брукингса и Школы общественных коммуникаций имени Хамфри. Занимала пост профессора Джорджтаунского университета.
Также в послужном списке Дженкинс - служба в ВМС США и диссертация в университете Виргинии.