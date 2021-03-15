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Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Президент США Джо Байден официально внес в сенат кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями, свидетельствует уведомление,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T23:56
2021-03-15T23:56
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально внес в сенат кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями, свидетельствует уведомление, распространенное Белым домом.О том, что Байден выдвинет Дженкинс, стало известно в январе, еще до вступления в должность.Дженкинс - основатель и руководитель организации "Цветные женщины за продвижение мира и безопасности и трансформацию подхода к конфликтам". Она участвует в переходной команде Байдена в госдепартаменте.В 2009-2017 годах Дженкинс координировала программы по сокращению угроз в Бюро международной безопасности и нераспространения госдепартамента.Также она была представителем по вопросам нераспространения в G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.Кроме того, Дженкинс занималась выработкой политики безопасности в области здравоохранения, возглавляла Комитет по радиоактивным источникам, была научным сотрудником Института Брукингса и Школы общественных коммуникаций имени Хамфри. Занимала пост профессора Джорджтаунского университета.Также в послужном списке Дженкинс - служба в ВМС США и диссертация в университете Виргинии.
https://ria.ru/20201224/raskhody-1590823122.html
https://ria.ru/20210304/kontrol-1599915114.html
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джо байден, сша, в мире

Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

23:56 15.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально внес в сенат кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями, свидетельствует уведомление, распространенное Белым домом.
О том, что Байден выдвинет Дженкинс, стало известно в январе, еще до вступления в должность.
Дженкинс - основатель и руководитель организации "Цветные женщины за продвижение мира и безопасности и трансформацию подхода к конфликтам". Она участвует в переходной команде Байдена в госдепартаменте.
В 2009-2017 годах Дженкинс координировала программы по сокращению угроз в Бюро международной безопасности и нераспространения госдепартамента.
Также она была представителем по вопросам нераспространения в G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 19:58Выборы президента США — 2020
СМИ сообщили о планах Байдена сократить расходы на ядерные вооружения
Кроме того, Дженкинс занималась выработкой политики безопасности в области здравоохранения, возглавляла Комитет по радиоактивным источникам, была научным сотрудником Института Брукингса и Школы общественных коммуникаций имени Хамфри. Занимала пост профессора Джорджтаунского университета.
Также в послужном списке Дженкинс - служба в ВМС США и диссертация в университете Виргинии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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Лавров рассказал о работе России и США по контролю над вооружениями
 
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