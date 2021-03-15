https://ria.ru/20210315/vooruzheniya-1601399924.html

Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Президент США Джо Байден официально внес в сенат кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями, свидетельствует уведомление,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T23:56

2021-03-15T23:56

2021-03-15T23:56

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально внес в сенат кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями, свидетельствует уведомление, распространенное Белым домом.О том, что Байден выдвинет Дженкинс, стало известно в январе, еще до вступления в должность.Дженкинс - основатель и руководитель организации "Цветные женщины за продвижение мира и безопасности и трансформацию подхода к конфликтам". Она участвует в переходной команде Байдена в госдепартаменте.В 2009-2017 годах Дженкинс координировала программы по сокращению угроз в Бюро международной безопасности и нераспространения госдепартамента.Также она была представителем по вопросам нераспространения в G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.Кроме того, Дженкинс занималась выработкой политики безопасности в области здравоохранения, возглавляла Комитет по радиоактивным источникам, была научным сотрудником Института Брукингса и Школы общественных коммуникаций имени Хамфри. Занимала пост профессора Джорджтаунского университета.Также в послужном списке Дженкинс - служба в ВМС США и диссертация в университете Виргинии.

https://ria.ru/20201224/raskhody-1590823122.html

https://ria.ru/20210304/kontrol-1599915114.html

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джо байден, сша, в мире