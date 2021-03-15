https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601391865.html

В ООН оценили решение стран ЕС приостановить вакцинацию AstraZeneca

В ООН оценили решение стран ЕС приостановить вакцинацию AstraZeneca

ООН руководствуется указаниями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении использования вакцины AstraZeneca, применение которой приостановили в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T21:40

2021-03-15T21:40

2021-03-15T21:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

стефан дюжаррик

astrazeneca

воз

евросоюз

в мире

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ООН, 15 мар – РИА Новости. ООН руководствуется указаниями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении использования вакцины AstraZeneca, применение которой приостановили в ряде стран, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.На прошлой неделе EMA сообщило, что продолжает расследование инцидентов с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Исландия, Болгария, а также Норвегия приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601354633.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стефан дюжаррик, astrazeneca , воз, евросоюз, в мире