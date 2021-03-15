Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601363556.html
В Белоруссии начали прививать от коронавируса китайской вакциной
В Белоруссии начали прививать от коронавируса китайской вакциной
Вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm началась в Белоруссии, первым местом, где использовали вакцину, стала 36-я поликлиника в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:55
2021-03-15T17:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
александр лукашенко
си цзиньпин
китай
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588344492_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_95970ffaf5f337d04a12f89380b59467.jpg
МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm началась в Белоруссии, первым местом, где использовали вакцину, стала 36-я поликлиника в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.Ранее в ведомстве сообщали, что в феврале в Белоруссию прибыла первая партия китайской вакцины в размере 100 тысяч доз."В Беларуси началась вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.Отмечается, что около двух недель препарат проходил в Белоруссии лабораторный контроль, в процессе которого эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. При этом первым учреждением здравоохранения Белоруссии, где использовали китайскую вакцину, стала 36-я поликлиника в Минске.В сообщении приводятся слова главы минздрава республики Дмитрия Пиневича, который, в частности, отметил, что первыми прививку от коронавируса получат медики, педагоги и соцработники. По данным министерства здравоохранения, первый привитый вакциной компании Sinopharm - профессор Михаил Петрович."Специалисты обсуждают вопрос локализации производства (китайской вакцины – ред.) в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе индустриального парка "Великий камень", - приводит слова Пиневича пресс-служба минздрава в Telegram-канале ведомства.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361744.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361584.html
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588344492_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_b1b7dfa2900eb4965cba5e021068e552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, александр лукашенко, си цзиньпин, китай, белоруссия, в мире

В Белоруссии начали прививать от коронавируса китайской вакциной

17:55 15.03.2021 (обновлено: 17:59 15.03.2021)
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinУпаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm
Упаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm началась в Белоруссии, первым местом, где использовали вакцину, стала 36-я поликлиника в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
Ранее в ведомстве сообщали, что в феврале в Белоруссию прибыла первая партия китайской вакцины в размере 100 тысяч доз.
"В Беларуси началась вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Отмечается, что около двух недель препарат проходил в Белоруссии лабораторный контроль, в процессе которого эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. При этом первым учреждением здравоохранения Белоруссии, где использовали китайскую вакцину, стала 36-я поликлиника в Минске.
Шприцы с вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 17:45Распространение коронавируса
Главный санврач Украины заболел COVID-19 после прививки AstraZeneca
В сообщении приводятся слова главы минздрава республики Дмитрия Пиневича, который, в частности, отметил, что первыми прививку от коронавируса получат медики, педагоги и соцработники. По данным министерства здравоохранения, первый привитый вакциной компании Sinopharm - профессор Михаил Петрович.
"Специалисты обсуждают вопрос локализации производства (китайской вакцины – ред.) в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе индустриального парка "Великий камень", - приводит слова Пиневича пресс-служба минздрава в Telegram-канале ведомства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 17:45
В Норвегии скончался медик, привитый вакциной AstraZeneca
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинКитайБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния