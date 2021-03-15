https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601363556.html

В Белоруссии начали прививать от коронавируса китайской вакциной

В Белоруссии начали прививать от коронавируса китайской вакциной

Вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm началась в Белоруссии, первым местом, где использовали вакцину, стала 36-я поликлиника в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:55

2021-03-15T17:55

2021-03-15T17:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

александр лукашенко

си цзиньпин

китай

белоруссия

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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm началась в Белоруссии, первым местом, где использовали вакцину, стала 36-я поликлиника в Минске, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.Ранее в ведомстве сообщали, что в феврале в Белоруссию прибыла первая партия китайской вакцины в размере 100 тысяч доз."В Беларуси началась вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.Отмечается, что около двух недель препарат проходил в Белоруссии лабораторный контроль, в процессе которого эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. При этом первым учреждением здравоохранения Белоруссии, где использовали китайскую вакцину, стала 36-я поликлиника в Минске.В сообщении приводятся слова главы минздрава республики Дмитрия Пиневича, который, в частности, отметил, что первыми прививку от коронавируса получат медики, педагоги и соцработники. По данным министерства здравоохранения, первый привитый вакциной компании Sinopharm - профессор Михаил Петрович."Специалисты обсуждают вопрос локализации производства (китайской вакцины – ред.) в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе индустриального парка "Великий камень", - приводит слова Пиневича пресс-служба минздрава в Telegram-канале ведомства.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361744.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361584.html

китай

белоруссия

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коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, александр лукашенко, си цзиньпин, китай, белоруссия, в мире