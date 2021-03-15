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Власти рассказали о состоянии 104-летнего москвича после вакцинации
Власти рассказали о состоянии 104-летнего москвича после вакцинации
Самому пожилому человеку, привившемуся от коронавируса в Москве, 104 года, он перенес прививку хорошо, сообщил главный внештатный специалист Москвы по первичной РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:59
2021-03-15T14:59
2021-03-15T14:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
андрей тяжельников
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самому пожилому человеку, привившемуся от коронавируса в Москве, 104 года, он перенес прививку хорошо, сообщил главный внештатный специалист Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".По его словам, на сегодняшний день в столице уже вакцинировано более 700 тысяч человек, и из них около 50% - люди старшего возраста.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей тяжельников, здоровье - общество, москва