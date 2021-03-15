https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601318737.html

Власти рассказали о состоянии 104-летнего москвича после вакцинации

Власти рассказали о состоянии 104-летнего москвича после вакцинации

Самому пожилому человеку, привившемуся от коронавируса в Москве, 104 года, он перенес прививку хорошо, сообщил главный внештатный специалист Москвы по первичной РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:59

2021-03-15T14:59

2021-03-15T14:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

андрей тяжельников

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самому пожилому человеку, привившемуся от коронавируса в Москве, 104 года, он перенес прививку хорошо, сообщил главный внештатный специалист Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".По его словам, на сегодняшний день в столице уже вакцинировано более 700 тысяч человек, и из них около 50% - люди старшего возраста.

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей тяжельников, здоровье - общество, москва