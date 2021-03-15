Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601318737.html
Власти рассказали о состоянии 104-летнего москвича после вакцинации
Власти рассказали о состоянии 104-летнего москвича после вакцинации
Самому пожилому человеку, привившемуся от коронавируса в Москве, 104 года, он перенес прививку хорошо, сообщил главный внештатный специалист Москвы по первичной РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:59
2021-03-15T14:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
андрей тяжельников
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600645212_0:176:3078:1907_1920x0_80_0_0_401d4341739b9688a4bd1a822a19ccbb.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самому пожилому человеку, привившемуся от коронавируса в Москве, 104 года, он перенес прививку хорошо, сообщил главный внештатный специалист Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".По его словам, на сегодняшний день в столице уже вакцинировано более 700 тысяч человек, и из них около 50% - люди старшего возраста.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600645212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2341315cba56cc9b09efde0aff2beb92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей тяжельников, здоровье - общество, москва

Власти рассказали о состоянии 104-летнего москвича после вакцинации

14:59 15.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцина Гам-КОВИД-Вак
Вакцина Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самому пожилому человеку, привившемуся от коронавируса в Москве, 104 года, он перенес прививку хорошо, сообщил главный внештатный специалист Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".
По его словам, на сегодняшний день в столице уже вакцинировано более 700 тысяч человек, и из них около 50% - люди старшего возраста.

"Мы на сегодняшний день видим, что пациенты старшего возраста в некоторых случаях переносят вакцину даже лучше, чем пациенты более молодые... Надо сказать, что самому пожилому человеку, который вакцинировался в Москве, 104 года. Этот человек перенес прививку очень хорошо, и мы на сегодняшний день наблюдаем за его состоянием", - сказал Тяжельников.

 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей ТяжельниковЗдоровье - ОбществоМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния