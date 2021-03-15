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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601217285.html
В России 3,5 миллиона человек полностью привились от COVID-19
В России 3,5 миллиона человек полностью привились от COVID-19
В России уже 3,5 миллиона человек полностью вакцинированы от COVID-19, они получили оба компонента вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:19
2021-03-15T12:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
китай
сша
израиль
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В России уже 3,5 миллиона человек полностью вакцинированы от COVID-19, они получили оба компонента вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В РФПИ также отметили, что Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-пять стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. "Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами", - уточнили в фонде.Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило, что отдельные страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Речь идет о запросах от четырех стран по поводу начала переговоров с производителями российской вакцины, сообщил дипломатический источник агентству.В РФПИ также заверили, что фонд настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт к таким переговорам. "РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства "Спутник V". В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС", - говорится в сообщении.По мнению РФПИ, это позволит начать активные поставки "Спутника V" на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). "Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют "Спутник V", - сообщил фонд.Из стран ЕС Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия выразила в нем заинтересованность. Италия изучает возможность начать производство "Спутник V" на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом.Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что решение о ее окончательном одобрении может быть принято в мае.
https://ria.ru/20210312/braziliya-1601030553.html
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коронавирус в россии, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, китай, сша, израиль

В России 3,5 миллиона человек полностью привились от COVID-19

11:19 15.03.2021 (обновлено: 12:41 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивУпаковки вакцины "Спутник-V"
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В России уже 3,5 миллиона человек полностью вакцинированы от COVID-19, они получили оба компонента вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции - две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 миллиона человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 миллиона жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза", - говорится в сообщении.
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В РФПИ также отметили, что Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-пять стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. "Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами", - уточнили в фонде.
Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило, что отдельные страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Речь идет о запросах от четырех стран по поводу начала переговоров с производителями российской вакцины, сообщил дипломатический источник агентству.
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В РФПИ также заверили, что фонд настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт к таким переговорам. "РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства "Спутник V". В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС", - говорится в сообщении.
По мнению РФПИ, это позволит начать активные поставки "Спутника V" на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). "Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют "Спутник V", - сообщил фонд.
Из стран ЕС Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия выразила в нем заинтересованность. Италия изучает возможность начать производство "Спутник V" на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом.
Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что решение о ее окончательном одобрении может быть принято в мае.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзКитайСШАИзраиль
 
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