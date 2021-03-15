https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601217285.html

В России 3,5 миллиона человек полностью привились от COVID-19

В России 3,5 миллиона человек полностью привились от COVID-19

В России уже 3,5 миллиона человек полностью вакцинированы от COVID-19, они получили оба компонента вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:19

2021-03-15T11:19

2021-03-15T12:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

китай

сша

израиль

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В России уже 3,5 миллиона человек полностью вакцинированы от COVID-19, они получили оба компонента вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В РФПИ также отметили, что Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-пять стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. "Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами", - уточнили в фонде.Ранее в понедельник агентство Рейтер сообщило, что отдельные страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Речь идет о запросах от четырех стран по поводу начала переговоров с производителями российской вакцины, сообщил дипломатический источник агентству.В РФПИ также заверили, что фонд настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт к таким переговорам. "РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства "Спутник V". В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС", - говорится в сообщении.По мнению РФПИ, это позволит начать активные поставки "Спутника V" на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). "Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют "Спутник V", - сообщил фонд.Из стран ЕС Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия выразила в нем заинтересованность. Италия изучает возможность начать производство "Спутник V" на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом.Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины 4 марта. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что решение о ее окончательном одобрении может быть принято в мае.

https://ria.ru/20210312/braziliya-1601030553.html

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600834966.html

китай

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, китай, сша, израиль