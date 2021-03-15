https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601335883.html

Лавров обсудил с венгерским коллегой поставки вакцины "Спутник V"

Лавров обсудил с венгерским коллегой поставки вакцины "Спутник V"

Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает российское... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:02

2021-03-15T16:02

2021-03-15T16:04

петер сийярто

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

мид венгрии

сергей лавров

будапешт

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Как говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ, телефонный разговор Лаврова и Сиярто состоялся по инициативе Будапешта.МИД РФ информирует, что также были рассмотрены практические вопросы двусторонних отношений и ряд международных тем, представляющих взаимный интерес.

https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601319695.html

будапешт

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2021

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петер сийярто, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мид венгрии, сергей лавров, будапешт, в мире