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https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601335883.html
Лавров обсудил с венгерским коллегой поставки вакцины "Спутник V"
Лавров обсудил с венгерским коллегой поставки вакцины "Спутник V"
Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает российское... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:02
2021-03-15T16:04
петер сийярто
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
мид венгрии
сергей лавров
будапешт
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Как говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ, телефонный разговор Лаврова и Сиярто состоялся по инициативе Будапешта.МИД РФ информирует, что также были рассмотрены практические вопросы двусторонних отношений и ряд международных тем, представляющих взаимный интерес.
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петер сийярто, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мид венгрии, сергей лавров, будапешт, в мире

Лавров обсудил с венгерским коллегой поставки вакцины "Спутник V"

16:02 15.03.2021 (обновлено: 16:04 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Как говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ, телефонный разговор Лаврова и Сиярто состоялся по инициативе Будапешта.

"В ходе беседы обсуждались совместные усилия по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции, включая поставки в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

МИД РФ информирует, что также были рассмотрены практические вопросы двусторонних отношений и ряд международных тем, представляющих взаимный интерес.
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Распространение коронавирусаПетер СийяртоВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19МИД ВенгрииСергей ЛавровБудапештВ мире
 
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