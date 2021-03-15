https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601335883.html
Лавров обсудил с венгерским коллегой поставки вакцины "Спутник V"
Лавров обсудил с венгерским коллегой поставки вакцины "Спутник V"
Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает российское... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:02
2021-03-15T16:02
2021-03-15T16:04
петер сийярто
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
мид венгрии
сергей лавров
будапешт
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Как говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ, телефонный разговор Лаврова и Сиярто состоялся по инициативе Будапешта.МИД РФ информирует, что также были рассмотрены практические вопросы двусторонних отношений и ряд международных тем, представляющих взаимный интерес.
https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601319695.html
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петер сийярто, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мид венгрии, сергей лавров, будапешт, в мире