https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601324560.html

В ЕК рассказали о позиции Евросоюза по "Спутнику V"

В ЕК рассказали о позиции Евросоюза по "Спутнику V"

В Еврокомиссии подчеркивают, что ситуация вокруг российской вакцины "Спутник V" в ЕС "абсолютно не изменилась по сравнению с предыдущими неделями". РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:25

2021-03-15T15:25

2021-03-15T15:25

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

в мире

эрик мамер

российский фонд прямых инвестиций

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии подчеркивают, что ситуация вокруг российской вакцины "Спутник V" в ЕС "абсолютно не изменилась по сравнению с предыдущими неделями"."Мы в курсе, что были сообщения, которые цитировали "источники в ЕС", но когда мы читаем текст, то понимаем, что там нет информации о том, что ЕС получило запрос или начались переговоры. Ситуация абсолютно не изменилась по сравнению с последними неделями", - подчеркнул на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.Ранее представитель ЕК также отметил, что Европейская комиссия на данный момент не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для возможной централизованной закупки препарата для стран Евросоюза. При этом он также добавил, что страны ЕС совместно с Еврокомиссией в любой момент при необходимости могут принять совместное решение о расширении портфеля вакцин для союза.Агентство Рейтер в понедельник со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность переговоров с разработчиком российской вакцины против коронавируса "Спутник V" с целью возможной централизованной закупки вакцины для стран ЕС. Источники пояснили, что одобрение российского препарата европейским лекарственным регулятором возможно уже в мае.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK (300 миллионов доз) и немецкой CureVac (закупка 235 миллионов доз с опцией допзакупки еще 180 миллионов). До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Еврокомиссия также ведет переговоры с франко-австрийской компанией Valneva (возможная закупка до 60 миллионов доз вакцины) и с американской Novavax (возможная закупка до 200 миллионов доз).Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии уже гарантировали себе доступ почти к 2,6 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. По данным СМИ, цена дозы вакцины, в зависимости от компании-производителя, колеблется примерно от двух до пятнадцати евро. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-03-15T15:25 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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