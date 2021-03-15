https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601324560.html
В ЕК рассказали о позиции Евросоюза по "Спутнику V"
В ЕК рассказали о позиции Евросоюза по "Спутнику V"
В Еврокомиссии подчеркивают, что ситуация вокруг российской вакцины "Спутник V" в ЕС "абсолютно не изменилась по сравнению с предыдущими неделями". РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:25
2021-03-15T15:25
2021-03-15T15:25
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
в мире
эрик мамер
российский фонд прямых инвестиций
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. В Еврокомиссии подчеркивают, что ситуация вокруг российской вакцины "Спутник V" в ЕС "абсолютно не изменилась по сравнению с предыдущими неделями"."Мы в курсе, что были сообщения, которые цитировали "источники в ЕС", но когда мы читаем текст, то понимаем, что там нет информации о том, что ЕС получило запрос или начались переговоры. Ситуация абсолютно не изменилась по сравнению с последними неделями", - подчеркнул на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.Ранее представитель ЕК также отметил, что Европейская комиссия на данный момент не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для возможной централизованной закупки препарата для стран Евросоюза. При этом он также добавил, что страны ЕС совместно с Еврокомиссией в любой момент при необходимости могут принять совместное решение о расширении портфеля вакцин для союза.Агентство Рейтер в понедельник со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность переговоров с разработчиком российской вакцины против коронавируса "Спутник V" с целью возможной централизованной закупки вакцины для стран ЕС. Источники пояснили, что одобрение российского препарата европейским лекарственным регулятором возможно уже в мае.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK (300 миллионов доз) и немецкой CureVac (закупка 235 миллионов доз с опцией допзакупки еще 180 миллионов). До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Еврокомиссия также ведет переговоры с франко-австрийской компанией Valneva (возможная закупка до 60 миллионов доз вакцины) и с американской Novavax (возможная закупка до 200 миллионов доз).Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии уже гарантировали себе доступ почти к 2,6 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. По данным СМИ, цена дозы вакцины, в зависимости от компании-производителя, колеблется примерно от двух до пятнадцати евро. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
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2021-03-15T15:25
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире, эрик мамер, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, johnson & johnson, швеция, европа, италия
БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости.
В Еврокомиссии
подчеркивают, что ситуация вокруг российской вакцины "Спутник V" в ЕС "абсолютно не изменилась по сравнению с предыдущими неделями".
"Мы в курсе, что были сообщения, которые цитировали "источники в ЕС", но когда мы читаем текст, то понимаем, что там нет информации о том, что ЕС получило запрос или начались переговоры. Ситуация абсолютно не изменилась по сравнению с последними неделями", - подчеркнул на брифинге в Брюсселе
представитель ЕК Эрик Мамер
.
Ранее представитель ЕК также отметил, что Европейская комиссия на данный момент не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для возможной централизованной закупки препарата для стран Евросоюза
. При этом он также добавил, что страны ЕС совместно с Еврокомиссией в любой момент при необходимости могут принять совместное решение о расширении портфеля вакцин для союза.
Агентство Рейтер в понедельник со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность переговоров с разработчиком российской вакцины против коронавируса "Спутник V" с целью возможной централизованной закупки вакцины для стран ЕС. Источники пояснили, что одобрение российского препарата европейским лекарственным регулятором возможно уже в мае.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
Венгрия
и Словакия
ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии
- со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция
уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.
На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca
(до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson
(закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).
Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с французско-британской Sanofi-GSK (300 миллионов доз) и немецкой CureVac (закупка 235 миллионов доз с опцией допзакупки еще 180 миллионов). До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.
Еврокомиссия также ведет переговоры с франко-австрийской компанией Valneva (возможная закупка до 60 миллионов доз вакцины) и с американской Novavax (возможная закупка до 200 миллионов доз).
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии уже гарантировали себе доступ почти к 2,6 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. По данным СМИ, цена дозы вакцины, в зависимости от компании-производителя, колеблется примерно от двух до пятнадцати евро. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе
уже будут привиты порядка 70% жителей.
В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.