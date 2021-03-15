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Французский политик раскритиковал позицию лидеров ЕС по "Спутнику V"
Французский политик раскритиковал позицию лидеров ЕС по "Спутнику V"
Антироссийская риторика некоторых лидеров Евросоюза может негативно отразиться на переговорах по приобретению российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:03
2021-03-15T15:03
2021-03-15T15:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
европарламент
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
евросоюз
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Антироссийская риторика некоторых лидеров Евросоюза может негативно отразиться на переговорах по приобретению российской вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ."Многим европейским лидерам трудно признать саму простую идею, что Россия быстро произвела эффективную вакцину от коронавируса. Теперь представьте, что они должны вести коммерческие переговоры по ее покупке… Только у Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии) хватило смелости это сделать. Остальные пытаются сохранить лицо", - сказал политик.Венгрия и Словакия ране уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года. Швеция уже в июне может получить российскую вакцину "Спутник V", сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем, отметив ее высокую эффективность.
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