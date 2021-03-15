https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601311596.html

Разработчик AstraZeneca заявил о безопасности вакцины

Разработчик AstraZeneca заявил о безопасности вакцины

Специалист из Оксфорда, разрабатывавший вакцину AstraZeneca, заявил, что в Великобритании не наблюдается роста количества случаев тромбоэмболии, из-за которых... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:32

2021-03-15T14:32

2021-03-15T14:37

распространение коронавируса

astrazeneca

великобритания

оксфорд

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалист из Оксфорда, разрабатывавший вакцину AstraZeneca, заявил, что в Великобритании не наблюдается роста количества случаев тромбоэмболии, из-за которых ряд стран приостановил использование препарата.По словам Полларда, который руководил группой создателей вакцины, в Британии каждый месяц выявляется около трех тысяч случаев возникновения тромбов, и кампания по вакцинированию населения не повлияла на эту статистику.Ранее представитель компании AstraZeneca заявил, что количество случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, которые получили вакцину, "ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом".Применяемая в Британии прививка от AstraZeneca производится не на тех же предприятиях, что используемая в ЕС и других регионах мира. На прошлой неделе британский регулятор, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) заявил, что не нашел подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов. О безопасности прививки заявило правительство Соединенного Королевства, а также сам производитель - компания AstraZeneca.

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601241451.html

великобритания

оксфорд

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astrazeneca , великобритания, оксфорд, в мире