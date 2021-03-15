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https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601311596.html
Разработчик AstraZeneca заявил о безопасности вакцины
Разработчик AstraZeneca заявил о безопасности вакцины
Специалист из Оксфорда, разрабатывавший вакцину AstraZeneca, заявил, что в Великобритании не наблюдается роста количества случаев тромбоэмболии, из-за которых... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:32
2021-03-15T14:37
распространение коронавируса
astrazeneca
великобритания
оксфорд
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалист из Оксфорда, разрабатывавший вакцину AstraZeneca, заявил, что в Великобритании не наблюдается роста количества случаев тромбоэмболии, из-за которых ряд стран приостановил использование препарата.По словам Полларда, который руководил группой создателей вакцины, в Британии каждый месяц выявляется около трех тысяч случаев возникновения тромбов, и кампания по вакцинированию населения не повлияла на эту статистику.Ранее представитель компании AstraZeneca заявил, что количество случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, которые получили вакцину, "ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом".Применяемая в Британии прививка от AstraZeneca производится не на тех же предприятиях, что используемая в ЕС и других регионах мира. На прошлой неделе британский регулятор, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) заявил, что не нашел подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов. О безопасности прививки заявило правительство Соединенного Королевства, а также сам производитель - компания AstraZeneca.
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601241451.html
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astrazeneca , великобритания, оксфорд, в мире

Разработчик AstraZeneca заявил о безопасности вакцины

14:32 15.03.2021 (обновлено: 14:37 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Специалист из Оксфорда, разрабатывавший вакцину AstraZeneca, заявил, что в Великобритании не наблюдается роста количества случаев тромбоэмболии, из-за которых ряд стран приостановил использование препарата.

"Мы располагаем очень обнадеживающими фактами, что в Великобритании не произошло увеличения случаев тромбообразования", - приводит слова профессора Эндрю Полларда телеканал Sky News. Он отметил, что в Британии при этом было сделано наибольшее количество прививок вакциной AstraZeneca.

Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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По словам Полларда, который руководил группой создателей вакцины, в Британии каждый месяц выявляется около трех тысяч случаев возникновения тромбов, и кампания по вакцинированию населения не повлияла на эту статистику.
Ранее представитель компании AstraZeneca заявил, что количество случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, которые получили вакцину, "ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом".
Применяемая в Британии прививка от AstraZeneca производится не на тех же предприятиях, что используемая в ЕС и других регионах мира. На прошлой неделе британский регулятор, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) заявил, что не нашел подтверждений того, что вакцина AstraZeneca от коронавируса вызывает образование тромбов. О безопасности прививки заявило правительство Соединенного Королевства, а также сам производитель - компания AstraZeneca.
 
Распространение коронавирусаAstraZenecaВеликобританияОксфордВ мире
 
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