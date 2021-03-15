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Хорватия получила документы по вакцине "Спутник V"

Хорватия получила документы по вакцине "Спутник V"

Глава Хорватского управления общественного здоровья Крунослав Цапак подтвердил получение из России запрошенных документов по вакцине против коронавируса... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:00

2021-03-15T12:00

2021-03-15T12:00

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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хорватия

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БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Глава Хорватского управления общественного здоровья Крунослав Цапак подтвердил получение из России запрошенных документов по вакцине против коронавируса "Спутник V", но не сообщил, будет ли Загреб ее ввозить до разрешения регулятора ЕС.Хорватский премьер Андрей Пленкович на заседании кабмина 4 марта заявил, что власти страны готовы заказать вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" после проверки госрегулятором и запросили дополнительные документы в РФ. Цапак в эфире национального телевидения в понедельник подтвердил, что бумаги из России прибыли в воскресенье."Возможность чрезвычайных поставок существует, ранее она была использована многократно, когда у нас не было требуемых лекарств или вакцин. Ситуация меняется ежедневно, никто не знает, что будет завтра", - сказал глава Хорватского управления общественного здоровья."Конечно, было лучше всего, чтобы агентство по лекарствам ЕС (ЕМА) дало оценку, что, надеемся, произойдет относительно скоро, если российская сторона будет сотрудничать и разрешит осмотреть производство и всю документацию и доставит ее. Это могло бы быть относительно скоро. Но у Хорватии есть возможность срочного, чрезвычайного импорта препаратов. Вчера было воскресенье, у меня нет полной информации, сегодня рассмотрим, какие документы доставлены", - подчеркнул Цапак.Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош 2 марта подтвердил посольству России в Загребе интерес властей страны к закупке вакцины российского производства "Спутник V". Ранее в диппредставительстве РФ в Загребе рассказали РИА Новости, что к ним ежедневно обращаются граждане Хорватии и проживающие в стране россияне, чтобы узнать, как получить вакцину от коронавируса из России.

хорватия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей пленкович, коронавирусы, здоровье - общество, хорватия, в мире