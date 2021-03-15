https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601220382.html

Индийские фармкомпании назвали США угрозой для производства вакцин

Индийские фармкомпании назвали США угрозой для производства вакцин

Производство вакцин от коронавируса оказалось под угрозой из-за контроля США над экспортом, заявили два ведущих индийских производителя препаратов AstraZeneca и РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:34

2021-03-15T11:34

2021-03-15T12:35

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

astrazeneca

johnson & johnson

джо байден

калифорния

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Производство вакцин от коронавируса оказалось под угрозой из-за контроля США над экспортом, заявили два ведущих индийских производителя препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом пишет газета Financial Times.По словам исполнительного директора фармацевтической компании Biological E Махимы Датлы, американские поставщики предупреждают, что могут не выполнить заказы для зарубежных клиентов из-за закона о военном производстве. Это затруднит не только масштабирование вакцин от коронавируса, но и производство обычных вакцин, пояснила Махима Датла.Она подчеркнула, что здесь срочно требуется вмешательство международного сообщества.Исполнительный директор Serum Institute Адар Пунавалла считает, что закон о военном производстве может подорвать мировые усилия по вакцинации."Вакцина Novavax, крупнейшими производителями которой мы являемся, нуждается в этих товарах из США. Мы говорим о том, чтобы иметь свободный глобальный доступ к вакцинам, но если мы не сможем вывезти сырье из США, это станет серьезным ограничивающим фактором", — пояснил он.В частности, речь идет о том, что для вакцин нужны пластмассы, которые производят только некоторые компании.Закон о военном производстве приняли в США в 1950 году. Он позволяет властям принуждать бизнес выполнять прежде всего государственные заказы. Изначально закон был призван помочь американским властям вести войну в Корее, но затем его применяли и для других войн или ликвидации последствий стихийных бедствий. В апреле прошлого года указ о применении этого закона для производства аппаратов ИВЛ, масок и других необходимых для борьбы с COVID-19 товаров подписал Дональд Трамп. Такой же документ был и в числе первых указов нового президента Джо Байдена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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