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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601220382.html
Индийские фармкомпании назвали США угрозой для производства вакцин
Индийские фармкомпании назвали США угрозой для производства вакцин
Производство вакцин от коронавируса оказалось под угрозой из-за контроля США над экспортом, заявили два ведущих индийских производителя препаратов AstraZeneca и РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:34
2021-03-15T12:35
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
astrazeneca
johnson & johnson
джо байден
калифорния
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Производство вакцин от коронавируса оказалось под угрозой из-за контроля США над экспортом, заявили два ведущих индийских производителя препаратов AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson. Об этом пишет газета Financial Times.По словам исполнительного директора фармацевтической компании Biological E Махимы Датлы, американские поставщики предупреждают, что могут не выполнить заказы для зарубежных клиентов из-за закона о военном производстве. Это затруднит не только масштабирование вакцин от коронавируса, но и производство обычных вакцин, пояснила Махима Датла.Она подчеркнула, что здесь срочно требуется вмешательство международного сообщества.Исполнительный директор Serum Institute Адар Пунавалла считает, что закон о военном производстве может подорвать мировые усилия по вакцинации."Вакцина Novavax, крупнейшими производителями которой мы являемся, нуждается в этих товарах из США. Мы говорим о том, чтобы иметь свободный глобальный доступ к вакцинам, но если мы не сможем вывезти сырье из США, это станет серьезным ограничивающим фактором", — пояснил он.В частности, речь идет о том, что для вакцин нужны пластмассы, которые производят только некоторые компании.Закон о военном производстве приняли в США в 1950 году. Он позволяет властям принуждать бизнес выполнять прежде всего государственные заказы. Изначально закон был призван помочь американским властям вести войну в Корее, но затем его применяли и для других войн или ликвидации последствий стихийных бедствий. В апреле прошлого года указ о применении этого закона для производства аппаратов ИВЛ, масок и других необходимых для борьбы с COVID-19 товаров подписал Дональд Трамп. Такой же документ был и в числе первых указов нового президента Джо Байдена.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, astrazeneca , johnson & johnson, джо байден, калифорния, вашингтон (город), сша, в мире

Индийские фармкомпании назвали США угрозой для производства вакцин

11:34 15.03.2021 (обновлено: 12:35 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Производство вакцин от коронавируса оказалось под угрозой из-за контроля США над экспортом, заявили два ведущих индийских производителя препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом пишет газета Financial Times.
По словам исполнительного директора фармацевтической компании Biological E Махимы Датлы, американские поставщики предупреждают, что могут не выполнить заказы для зарубежных клиентов из-за закона о военном производстве. Это затруднит не только масштабирование вакцин от коронавируса, но и производство обычных вакцин, пояснила Махима Датла.
Она подчеркнула, что здесь срочно требуется вмешательство международного сообщества.
Исполнительный директор Serum Institute Адар Пунавалла считает, что закон о военном производстве может подорвать мировые усилия по вакцинации.
"Вакцина Novavax, крупнейшими производителями которой мы являемся, нуждается в этих товарах из США. Мы говорим о том, чтобы иметь свободный глобальный доступ к вакцинам, но если мы не сможем вывезти сырье из США, это станет серьезным ограничивающим фактором", — пояснил он.
В частности, речь идет о том, что для вакцин нужны пластмассы, которые производят только некоторые компании.
Закон о военном производстве приняли в США в 1950 году. Он позволяет властям принуждать бизнес выполнять прежде всего государственные заказы. Изначально закон был призван помочь американским властям вести войну в Корее, но затем его применяли и для других войн или ликвидации последствий стихийных бедствий.
В апреле прошлого года указ о применении этого закона для производства аппаратов ИВЛ, масок и других необходимых для борьбы с COVID-19 товаров подписал Дональд Трамп. Такой же документ был и в числе первых указов нового президента Джо Байдена.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампAstraZenecaJohnson & JohnsonДжо БайденКалифорнияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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