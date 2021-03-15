https://ria.ru/20210315/ukraina-1600980364.html

Родной завод: китайцы потребовали от Киева миллиарды за "Мотор Сич"

Родной завод: китайцы потребовали от Киева миллиарды за "Мотор Сич"

Битва за украинский завод "Мотор Сич" набирает обороты. Киев собрался национализировать предприятие. Но китайские инвесторы, получившие контрольный пакет, не... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:00

2021-03-15T08:00

2021-03-15T08:10

чжао лицзянь

министерство торговли сша

мотор сич

служба безопасности украины

владимир зеленский

сша

экономика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Битва за украинский завод "Мотор Сич" набирает обороты. Киев собрался национализировать предприятие. Но китайские инвесторы, получившие контрольный пакет, не хотят терять деньги. Они требуют минимум 3,6 миллиарда долларов, подали иски в суды. За срывом сделки стоит Вашингтон. Как финансовый спор из-за производителя двигателей для вертолетов и самолетов перерос в дипломатический конфликт — в материале РИА Новости. Заблокировали сделкуЭта история тянется без малого пять лет. Около 80% продукции украинского предприятия традиционно покупала Россия, однако в марте 2014-го Киев запретил поставки. С потерей крупнейшего рынка сбыта завод оказался в тяжелейшей ситуации. Этим воспользовались китайцы, заключившие с "Мотор Сич" контракт на авиадвигатели по выгодным для себя ценам.В 2016-м китайские бизнесмены начали вкладывать в производство деньги. Компания Beijing Skyrizon Aviation Industry ("дочка" Beijing Xinwei Technology Group) заключила кредитный договор на 100 миллионов долларов. Спустя два года среди акционеров "Мотор Сич" были пять китайских компаний и один гражданин КНР. В общей сложности им досталось 56% акций предприятия.Однако в 2017-м Служба безопасности Украины заблокировала сделку — после того как стало известно, что предприятие и китайские инвесторы собираются строить завод в КНР. Завели уголовное дело: возникли подозрения в сговоре и намерении переместить активы и производственные мощности "Мотор Сич" за пределы Украины. Весной 2018-го суд наложил арест на 56% акций компании.Китайцы заявили, что Киев нарушил международные обязательства, закрепленные в украинско-китайском межправительственном соглашении 1992 года. Из-за ареста акций они до сих пор не могут управлять приобретенным активом и влиять на менеджмент. Купили за бесценокСитуацию попытались урегулировать. Китайцы согласились уступить 25% плюс одну акцию базирующейся в Харькове DCH Group. В августе 2020-го Beijing Skyrizon и украинская компания подали заявление в антимонопольный комитет о покупке акций "Мотор Сич". Однако судебные власти наложили вето и на эту сделку."Пятого декабря 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" прислали украинскому правительству обращение в международный арбитраж против Украины в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поддержке и взаимной защите инвестиций", — сухо проинформировала харьковская DCH. Хотят национализироватьВпрочем, уже в январе 2020-го китайские инвесторы попали под санкции Киева из-за указа президента Владимира Зеленского.В приложении к указу перечислены четыре компании. Все имеют отношение к Skyrizon. Им заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили вывод капиталов за пределы Украины, сделки с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под ограничениями, и прочее. А в списке физических лиц значилось только одно имя — гражданин Китая Ван Цзин, ключевой акционер Skyrizon."Вопрос (о "Мотор Сич") не в Китае. Вопрос даже не в том, как были куплены акции "Мотор Сич" при бывшем президенте, при Порошенко. Проблема в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет стратегического оборонного предприятия Украины какой-либо стране <…>, в период моего президентства этого не будет", — объяснил Зеленский в интервью телеканалу HBO. И вот теперь Верховная рада собралась национализировать "Мотор Сич". В Китае такого подарка не ожидали. Как отметил владелец Skyrizon Aircraft Holdings, это только поможет Пекину отстоять инвестиции и право на собственность в судах. Также выдвинули требования на международном уровне. "Мы настаиваем на том, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов, а также надлежащим образом решила связанные с этим вопросы", — заявил 12 марта официальные представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заверил, что предприятие вернут в собственность украинского народа "законным и конституционным способом в ближайшее время". Как именно — не уточнил. Под давлением СШАДело не только в защите национальных интересов и стратегического актива. Спор о производителе авиадвигателей завершился после того, как Зеленский встал на сторону США, а не Китая. Еще в 2019-м советник по национальной безопасности США Джон Болтон посетил Украину и провел несколько встреч, на которых обсуждался и "Мотор Сич".Вскоре стало ясно: Киев хочет запретить продажу компании, чтобы уступить ее американцам. Это результат сильного давления Вашингтона на Владимира Зеленского, в том числе угрозы приостановки военной помощи.Ситуация вокруг предприятия резко обострилась летом прошлого года. Пентагон выпустил доклад о том, что Китай, превращая свои вооруженные силы в первоклассную военную машину, собирается конкурировать с американцами по всему миру и, возможно, вторгнуться в Тайвань. После этого Вашингтон заморозил программу военной помощи Украине на 391 миллион долларов. Кроме того, Госдепартамент задержал на неопределенный срок выдачу лицензий на поставку оружия и боеприпасов, за которые Киев уже заплатил 30 миллионов.Параллельно администрация Трампа взялась искать нового, "благонадежного" покупателя на "Мотор Сич". И нашла его в лице малоизвестной компании Oriole Capital Group. "США рассматривают влияние Китая на Украине и покупку этой компании как угрозу", — отмечает Нан Тянь, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).Правовые нюансыЕсть несколько вариантов дальнейшего развития событий. С одной стороны, поясняют специалисты в области иностранных инвестиций и права КНР, между Украиной и Китаем с 1993 года действует соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Там предусмотрен арбитражный порядок разрешения споров в случае, если не удается урегулировать противоречия по дипломатическим каналам. Одного арбитра назначает украинская сторона, одного — китайская. Еще один должен быть из третьей страны, имеющей дипломатические отношения и с Украиной, и с Китаем. Поэтому, считает эксперт, несмотря на явную несправедливость действий властей Украины по отношению к китайским инвесторам, на сколь-нибудь значимую компенсацию рассчитывать не приходится.В том, что у судебных процессов нет особых перспектив, уверен и Константин Поздняков, руководитель департамента "Управление бизнесом" Финансового университета при правительстве России. Он подчеркивает, что этот конфликт давно не экономический, а политический. "Конечный бенефициар решений Киева — безусловно, США с их лобби и влиянием на международные судебные инстанции", — добавляет Поздняков. Есть чем ответитьНо и у Китая сильные позиции. "Вложили деньги, есть договор, деньги перевели, договор не исполнен в результате действий третьей стороны (правительства Украины и СБУ Украины). Любой международный арбитраж встанет на сторону инвестора. Однако выиграть в суде — не значит вернуть себе деньги", — рассуждает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Другое дело, что у Китая есть мощные рычаги воздействия на Украину, чей экспорт в КНР достигает 7,1 миллиарда долларов. Так, Пекин вполне может ввести ответные санкции против украинских поставщиков, и те потеряют рынки сбыта не только в КНР, но и в других странах Юго-Восточной Азии и сателлитах, где исторически сильно влияние Китая. В общем, Пекин все же добьется своего, в чем очень помогли сами киевские власти. А Украина, сделавшая предприятие заложником геополитики, в любом случае проиграет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/sbu-1595410910.html

https://ria.ru/20201207/arbitrazh-1588049699.html

https://ria.ru/20210311/motorsich-1600824941.html

https://ria.ru/20200830/kitay-1576481050.html

https://ria.ru/20200225/1565075845.html

https://ria.ru/20200814/1575766483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, министерство торговли сша, мотор сич, служба безопасности украины, владимир зеленский, сша, экономика