https://ria.ru/20210315/ugroza-1601293983.html

Читатели Times удивились восприятию России как главной угрозы Британии

Читатели Times удивились восприятию России как главной угрозы Британии

Читатели британской газеты Sunday Times в комментариях к обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который премьер-министр Борис Джонсон... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:16

2021-03-15T14:16

2021-03-15T14:17

россия

борис джонсон

великобритания

в мире

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Sunday Times в комментариях к обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который премьер-министр Борис Джонсон представит во вторник, усомнились в адекватности выводов.В статье Россию называют "самой большой угрозой". Это связано с ее частыми "агрессивными вторжениями в водное и воздушное пространство" Британии.К нему присоединился и Stephen Collins.Выразил недоумение и читатель Cuddy Bear: по его словам, каждый раз в статьях с заголовками о вторжении России в воды и воздушное пространство Британии, в тексте мелким шрифтом объясняется, что самолет или судно прошли слишком близко к границе Соединенного Королевства."Неужто нам лгут?" — удивился он.Пользователь Alexei Fedorov подметил, что Россия никогда не пыталась завоевать Великобританию."Главная угроза для этой страны — это продажные и неумелые жулики, которые ею управляют", — написал Vegas.Malcolm Drummond назвал статью чепухой, пояснив, что большей угрозой являются религиозные фанатики, прибывающие в Британию. Россия, по мнению читателя, не представляет никакой угрозы для обычных жителей.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/konflikt--1601125380.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис джонсон, великобритания, в мире