https://ria.ru/20210315/trenirovka-1601377371.html

Московские спасатели и летчики потренировались в устранении подтоплений

Московские спасатели и летчики потренировались в устранении подтоплений

Московские спасатели отработали действия по доставке вертолетом и применению насосной станции в случае возникновения угрозы подтоплений, сообщается в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T19:19

2021-03-15T19:19

2021-03-15T19:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

московский авиационный центр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московские спасатели отработали действия по доставке вертолетом и применению насосной станции в случае возникновения угрозы подтоплений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в столице прошла совместная тренировка Пожарно-спасательного центра и пилотов Московского авиационного центра. Это уже четвертая совместная тренировка московских спасателей и летчиков в этом году. Такие тренировки проводят регулярно, чтобы быть готовыми к любым вызовам стихии.Отмечается, что насосная станция SIGMA — незаменимый помощник спасателей как в весеннее половодье, так и при ликвидации лесных пожаров в засушливый период.

https://ria.ru/20210106/spasateli-1592119875.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, московский авиационный центр