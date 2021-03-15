Московские спасатели и летчики потренировались в устранении подтоплений
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыСовместная тренировка Пожарно-спасательного центра и пилотов Московского авиационного центра по доставке вертолетом и применению насосной станции в случае возникновения угрозы подтоплений
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московские спасатели отработали действия по доставке вертолетом и применению насосной станции в случае возникновения угрозы подтоплений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в столице прошла совместная тренировка Пожарно-спасательного центра и пилотов Московского авиационного центра. Это уже четвертая совместная тренировка московских спасателей и летчиков в этом году. Такие тренировки проводят регулярно, чтобы быть готовыми к любым вызовам стихии.
"Московские спасатели отработали действия по доставке вертолетом и применению насосной станции в случае возникновения угрозы подтоплений. Доставка насосной станции — дело высшего пилотажа. Вертолеты способны перевозить на внешней подвеске до 5 тонн груза, а вес насоса SIGMA достигает 4 тонн, плюс вертикальный обдув добавляет воздушному судну нагрузку еще примерно в полтонны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что насосная станция SIGMA — незаменимый помощник спасателей как в весеннее половодье, так и при ликвидации лесных пожаров в засушливый период.
"Она может откачивать или, напротив, подавать до 100 литров воды в секунду на расстоянии 3 километров от водоема с помощью пожарных рукавов", - отмечается в сообщении.