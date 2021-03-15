https://ria.ru/20210315/teleskop-1601240433.html

К загадкам Вселенной: запуск уникального нейтринного телескопа на Байкале

К загадкам Вселенной: запуск уникального нейтринного телескопа на Байкале

Одно из главных за последнее время научных событий состоялось на днях на Байкале, где запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:25

2021-03-15T16:25

2021-03-15T17:09

валерий фальков

игорь кобзев

байкал

открытия - риа наука

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фото

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Одно из главных за последнее время научных событий состоялось на днях на Байкале, где запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Меганаучная установка, которая поможет исследователям прочитать историю Вселенной, — в фотоленте Ria.ru.

байкал

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, игорь кобзев, байкал, открытия - риа наука, наука, фото, фото