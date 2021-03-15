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К загадкам Вселенной: запуск уникального нейтринного телескопа на Байкале
К загадкам Вселенной: запуск уникального нейтринного телескопа на Байкале
Одно из главных за последнее время научных событий состоялось на днях на Байкале, где запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:25
2021-03-15T17:09
валерий фальков
игорь кобзев
байкал
открытия - риа наука
наука
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Одно из главных за последнее время научных событий состоялось на днях на Байкале, где запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Меганаучная установка, которая поможет исследователям прочитать историю Вселенной, — в фотоленте Ria.ru.
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валерий фальков, игорь кобзев, байкал, открытия - риа наука, наука, фото, фото

К загадкам Вселенной: запуск уникального нейтринного телескопа на Байкале

16:25 15.03.2021 (обновлено: 17:09 15.03.2021)
 
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Одно из главных за последнее время научных событий состоялось на днях на Байкале, где запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Меганаучная установка, которая поможет исследователям прочитать историю Вселенной, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Запуск глубоководного телескопа Baikal-GVD стал одним из главных мероприятий проходящего в России Года науки и технологий.

Подготовка к запуску глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на озере Байкал
1 из 10

Запуск глубоководного телескопа Baikal-GVD стал одним из главных мероприятий проходящего в России Года науки и технологий.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Baikal-GVD, который исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников, установили в 3,5 километра от берега и на глубине 750-1300 метров.

Спуск глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на Байкале
2 из 10

Baikal-GVD, который исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников, установили в 3,5 километра от берега и на глубине 750-1300 метров.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Установка даст ученым беспрецедентные возможности для геофизических и гидрологических исследований, изучения эволюции галактик и Вселенной.

Спуск глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на Байкале
3 из 10

Установка даст ученым беспрецедентные возможности для геофизических и гидрологических исследований, изучения эволюции галактик и Вселенной.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Чтобы ответить на главные вопросы астрономии и астрофизики, необходимо изучить потоки частиц нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.

Спуск глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на Байкале
4 из 10

Чтобы ответить на главные вопросы астрономии и астрофизики, необходимо изучить потоки частиц нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Чтобы зарегистрировать такие частицы, нужна чистая вода природных водоемов. Байкал для этого подошел как нельзя лучше.

Спуск глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на Байкале
5 из 10

Чтобы зарегистрировать такие частицы, нужна чистая вода природных водоемов. Байкал для этого подошел как нельзя лучше.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в церемонии запуска глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время подготовки к запуску глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на озере Байкал
6 из 10

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в церемонии запуска глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Глубоководный нейтринный телескоп на озере Байкал строился с 2015 года силами международной коллаборации Baikal-GVD.

Спуск глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на Байкале
7 из 10

Глубоководный нейтринный телескоп на озере Байкал строился с 2015 года силами международной коллаборации Baikal-GVD.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Запуск телескопа решает задачу формирования мировой нейтринной сети: в Северном полушарии появляется детектор, сравнимый с американским IceCube, который ловит нейтрино на Южном полюсе.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время подготовки к погружению глубоководных нейтринных телескопов Baikal-GVD на озере Байкал
8 из 10

Запуск телескопа решает задачу формирования мировой нейтринной сети: в Северном полушарии появляется детектор, сравнимый с американским IceCube, который ловит нейтрино на Южном полюсе.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Как ожидается, Байкальский нейтринный телескоп по эффективному объему сравняется с IceCube уже в 2021 году, а позже и превзойдет его.

Подготовка к запуску глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD на озере Байкал
9 из 10

Как ожидается, Байкальский нейтринный телескоп по эффективному объему сравняется с IceCube уже в 2021 году, а позже и превзойдет его.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Технологии, лежащие в основе работы Baikal-GVD, в ближайшие годы смогут найти практическое применение и в электронике, например в устройствах мобильной связи и системах спутниковой навигации.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время подготовки к запуску глубоководных нейтринных телескопов Baikal-GVD на озере Байкал
10 из 10

Технологии, лежащие в основе работы Baikal-GVD, в ближайшие годы смогут найти практическое применение и в электронике, например в устройствах мобильной связи и системах спутниковой навигации.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
 
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