К загадкам Вселенной: запуск уникального нейтринного телескопа на Байкале
Запуск глубоководного телескопа Baikal-GVD стал одним из главных мероприятий проходящего в России Года науки и технологий.
Запуск глубоководного телескопа Baikal-GVD стал одним из главных мероприятий проходящего в России Года науки и технологий.
Baikal-GVD, который исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников, установили в 3,5 километра от берега и на глубине 750-1300 метров.
Baikal-GVD, который исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников, установили в 3,5 километра от берега и на глубине 750-1300 метров.
Установка даст ученым беспрецедентные возможности для геофизических и гидрологических исследований, изучения эволюции галактик и Вселенной.
Установка даст ученым беспрецедентные возможности для геофизических и гидрологических исследований, изучения эволюции галактик и Вселенной.
Чтобы ответить на главные вопросы астрономии и астрофизики, необходимо изучить потоки частиц нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.
Чтобы ответить на главные вопросы астрономии и астрофизики, необходимо изучить потоки частиц нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.
Чтобы зарегистрировать такие частицы, нужна чистая вода природных водоемов. Байкал для этого подошел как нельзя лучше.
Чтобы зарегистрировать такие частицы, нужна чистая вода природных водоемов. Байкал для этого подошел как нельзя лучше.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в церемонии запуска глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в церемонии запуска глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD.
Глубоководный нейтринный телескоп на озере Байкал строился с 2015 года силами международной коллаборации Baikal-GVD.
Глубоководный нейтринный телескоп на озере Байкал строился с 2015 года силами международной коллаборации Baikal-GVD.
Запуск телескопа решает задачу формирования мировой нейтринной сети: в Северном полушарии появляется детектор, сравнимый с американским IceCube, который ловит нейтрино на Южном полюсе.
Запуск телескопа решает задачу формирования мировой нейтринной сети: в Северном полушарии появляется детектор, сравнимый с американским IceCube, который ловит нейтрино на Южном полюсе.
Как ожидается, Байкальский нейтринный телескоп по эффективному объему сравняется с IceCube уже в 2021 году, а позже и превзойдет его.
Как ожидается, Байкальский нейтринный телескоп по эффективному объему сравняется с IceCube уже в 2021 году, а позже и превзойдет его.
Технологии, лежащие в основе работы Baikal-GVD, в ближайшие годы смогут найти практическое применение и в электронике, например в устройствах мобильной связи и системах спутниковой навигации.
Технологии, лежащие в основе работы Baikal-GVD, в ближайшие годы смогут найти практическое применение и в электронике, например в устройствах мобильной связи и системах спутниковой навигации.