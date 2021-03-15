https://ria.ru/20210315/tekhnopark-1601229901.html

В Москве появятся промышленный технопарк и производственный комплекс

В Москве появятся промышленный технопарк и производственный комплекс

Правительство Москвы передало инвесторам два земельных участка на севере и на востоке города для строительства промышленного технопарка и производственного... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:41

2021-03-15T12:41

2021-03-15T12:41

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство Москвы передало инвесторам два земельных участка на севере и на востоке города для строительства промышленного технопарка и производственного комплекса, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что два земельных участка общей площадью 3,66 гектара переданы инвесторам без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Один из них - промышленный технопарк в Молжаниновском районе на севере Москвы, в реализацию проекта инвестор планирует вложить порядка 1,4 миллиарда рублей. Общая площадь предоставленного земельного участка - 3,37 гектара, площадь строений – до 57 тысяч квадратных метров, здесь будут созданы около 350 рабочих мест.Другой объект - производственный комплекс по изготовлению ударных музыкальных инструментов, который появится в районе Соколиная Гора. Предприятие общей площадью около двух тысяч квадратных метров расположится на участке 0,29 гектара, инвестиции в проект - 100 миллионов рублей.Глава ДИПП Александр Прохоров напомнил, что в 2021 году уже было принято два решения о предоставлении земли без торгов в рамках МаИП под реализацию проектов в промышленном секторе.

https://ria.ru/20210309/moskva-1600432142.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва