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В Москве появятся промышленный технопарк и производственный комплекс
В Москве появятся промышленный технопарк и производственный комплекс
Правительство Москвы передало инвесторам два земельных участка на севере и на востоке города для строительства промышленного технопарка и производственного... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:41
2021-03-15T12:41
2021-03-15T12:41
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство Москвы передало инвесторам два земельных участка на севере и на востоке города для строительства промышленного технопарка и производственного комплекса, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что два земельных участка общей площадью 3,66 гектара переданы инвесторам без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Один из них - промышленный технопарк в Молжаниновском районе на севере Москвы, в реализацию проекта инвестор планирует вложить порядка 1,4 миллиарда рублей. Общая площадь предоставленного земельного участка - 3,37 гектара, площадь строений – до 57 тысяч квадратных метров, здесь будут созданы около 350 рабочих мест.Другой объект - производственный комплекс по изготовлению ударных музыкальных инструментов, который появится в районе Соколиная Гора. Предприятие общей площадью около двух тысяч квадратных метров расположится на участке 0,29 гектара, инвестиции в проект - 100 миллионов рублей.Глава ДИПП Александр Прохоров напомнил, что в 2021 году уже было принято два решения о предоставлении земли без торгов в рамках МаИП под реализацию проектов в промышленном секторе.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Правительство Москвы
передало инвесторам два земельных участка на севере и на востоке города для строительства промышленного технопарка и производственного комплекса, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В настоящий момент в промышленном секторе столицы реализуются 39 масштабных инвестпроектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним - более 80 миллиардов рублей, они дадут столице свыше 23 тысяч новых рабочих мест. Теперь к ним добавятся два новых проекта", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что два земельных участка общей площадью 3,66 гектара переданы инвесторам без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
Один из них - промышленный технопарк в Молжаниновском районе на севере Москвы, в реализацию проекта инвестор планирует вложить порядка 1,4 миллиарда рублей. Общая площадь предоставленного земельного участка - 3,37 гектара, площадь строений – до 57 тысяч квадратных метров, здесь будут созданы около 350 рабочих мест.
Другой объект - производственный комплекс по изготовлению ударных музыкальных инструментов, который появится в районе Соколиная Гора. Предприятие общей площадью около двух тысяч квадратных метров расположится на участке 0,29 гектара, инвестиции в проект - 100 миллионов рублей.
Глава ДИПП Александр Прохоров
напомнил, что в 2021 году уже было принято два решения о предоставлении земли без торгов в рамках МаИП под реализацию проектов в промышленном секторе.
"Одно из ведущих материаловедческих предприятий России "ВИАМ
" на двух участках общей площадью 1,45 гектара в районах Новокосино и Гольяново построит более 6 тысяч квадратных метров производственных площадей и создаст свыше 160 рабочих мест", - цитирует главу ведомства пресс-служба.