https://ria.ru/20210315/stazhirovka-1601308239.html

Журналисты и сотрудники пресс-службы из ДНР пройдут стажировку в RT

Журналисты и сотрудники пресс-службы из ДНР пройдут стажировку в RT

С 15 марта на телеканале RT начнется недельная стажировка для журналистов из Донецка и сотрудников пресс-службы главы самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:34

2021-03-15T14:34

2021-03-15T14:34

россия

телеканал rt

днр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. С 15 марта на телеканале RT начнется недельная стажировка для журналистов из Донецка и сотрудников пресс-службы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.Во время учебы участники узнают все о работе информационной службы телеканала, международного новостного агентства Ruptly и об организации продюсерской работы. Также журналистов посветят в новый формат освещения срочных новостей — стримы.Участники ознакомятся с новыми моделями потребления контента и инструментами аналитики, методами продвижения контента на русском языке в социальных сетях, трендами производства специальных онлайн-проектов.Также журналисты и сотрудники пресс-службы главы ДНР узнают все о работе студийного комплекса RT, побывав на нем.В течение последнего десятилетия более 900 сотрудников российских и зарубежных СМИ смогли получить бесплатную стажировку на телеканале RT.

https://ria.ru/20210312/reyting-1600950502.html

россия

донецкая народная республика

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2021

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россия, телеканал rt, днр, донецкая народная республика