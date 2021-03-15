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Журналисты и сотрудники пресс-службы из ДНР пройдут стажировку в RT
Журналисты и сотрудники пресс-службы из ДНР пройдут стажировку в RT
С 15 марта на телеканале RT начнется недельная стажировка для журналистов из Донецка и сотрудников пресс-службы главы самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:34
2021-03-15T14:34
россия
телеканал rt
днр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. С 15 марта на телеканале RT начнется недельная стажировка для журналистов из Донецка и сотрудников пресс-службы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.Во время учебы участники узнают все о работе информационной службы телеканала, международного новостного агентства Ruptly и об организации продюсерской работы. Также журналистов посветят в новый формат освещения срочных новостей — стримы.Участники ознакомятся с новыми моделями потребления контента и инструментами аналитики, методами продвижения контента на русском языке в социальных сетях, трендами производства специальных онлайн-проектов.Также журналисты и сотрудники пресс-службы главы ДНР узнают все о работе студийного комплекса RT, побывав на нем.В течение последнего десятилетия более 900 сотрудников российских и зарубежных СМИ смогли получить бесплатную стажировку на телеканале RT.
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россия
донецкая народная республика
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россия, телеканал rt, днр, донецкая народная республика

Журналисты и сотрудники пресс-службы из ДНР пройдут стажировку в RT

14:34 15.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. С 15 марта на телеканале RT начнется недельная стажировка для журналистов из Донецка и сотрудников пресс-службы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Во время учебы участники узнают все о работе информационной службы телеканала, международного новостного агентства Ruptly и об организации продюсерской работы. Также журналистов посветят в новый формат освещения срочных новостей — стримы.
Участники ознакомятся с новыми моделями потребления контента и инструментами аналитики, методами продвижения контента на русском языке в социальных сетях, трендами производства специальных онлайн-проектов.
Также журналисты и сотрудники пресс-службы главы ДНР узнают все о работе студийного комплекса RT, побывав на нем.
В течение последнего десятилетия более 900 сотрудников российских и зарубежных СМИ смогли получить бесплатную стажировку на телеканале RT.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 15:55
RT стал лучшим диджитал-брендом по версии АКАР за 2020 год
 
РоссияТелеканал RTДНРДонецкая Народная Республика
 
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