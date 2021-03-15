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В Тверской области школьница ушла кататься с горки и не вернулась
В Тверской области школьница ушла кататься с горки и не вернулась
СК возбудил дело по факту исчезновения десятилетней школьницы в Тверской области, которая ушла кататься с горки и пропала, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:23
2021-03-15T16:23
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. СК возбудил дело по факту исчезновения десятилетней школьницы в Тверской области, которая ушла кататься с горки и пропала, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Как сообщает ведомство, в городе Андреаполе пропала девочка 2010 года рождения.Следствие отмечает, что для "наиболее тщательного выяснения всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения малолетнего ребенка" возбуждено уголовное дело об убийстве.На месте последнего нахождения ребенка работают следователи и криминалисты, сотрудники МЧС и УМВД, водолазы.В поисках ребенка задействованы более 30 человек, в том числе волонтеры. Следователями допрашиваются в качестве свидетелей родственники школьницы, устанавливаются лица из круга общения девочки.
https://ria.ru/20210311/vymogatelstvo-1600718724.html
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия

В Тверской области школьница ушла кататься с горки и не вернулась

16:23 15.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. СК возбудил дело по факту исчезновения десятилетней школьницы в Тверской области, которая ушла кататься с горки и пропала, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщает ведомство, в городе Андреаполе пропала девочка 2010 года рождения.
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11 марта, 10:40
В Якутии школьница вымогала деньги за удаление оскорбительных постов
"Тринадцатого марта в 16:30 ушла кататься с горки на ледянке и её местонахождение до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что для "наиболее тщательного выяснения всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения малолетнего ребенка" возбуждено уголовное дело об убийстве.
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9 марта, 10:32
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"Установлено, что от горки, где каталась девочка, через асфальтированную дорогу имеется дорожка следов, ведущая на лёд реки Западная Двина. Указанные следы обрываются у кромки льда, около промоины. С места происшествия изъята ледянка, гипсовые слепки следов детской обуви", - сообщает следствие.
На месте последнего нахождения ребенка работают следователи и криминалисты, сотрудники МЧС и УМВД, водолазы.
В поисках ребенка задействованы более 30 человек, в том числе волонтеры. Следователями допрашиваются в качестве свидетелей родственники школьницы, устанавливаются лица из круга общения девочки.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская областьПроисшествия
 
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