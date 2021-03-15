https://ria.ru/20210315/shkolnitsa-1601341859.html
В Тверской области школьница ушла кататься с горки и не вернулась
В Тверской области школьница ушла кататься с горки и не вернулась
СК возбудил дело по факту исчезновения десятилетней школьницы в Тверской области, которая ушла кататься с горки и пропала, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:23
2021-03-15T16:23
2021-03-15T16:23
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. СК возбудил дело по факту исчезновения десятилетней школьницы в Тверской области, которая ушла кататься с горки и пропала, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Как сообщает ведомство, в городе Андреаполе пропала девочка 2010 года рождения.Следствие отмечает, что для "наиболее тщательного выяснения всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения малолетнего ребенка" возбуждено уголовное дело об убийстве.На месте последнего нахождения ребенка работают следователи и криминалисты, сотрудники МЧС и УМВД, водолазы.В поисках ребенка задействованы более 30 человек, в том числе волонтеры. Следователями допрашиваются в качестве свидетелей родственники школьницы, устанавливаются лица из круга общения девочки.
https://ria.ru/20210311/vymogatelstvo-1600718724.html
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тверская область
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия