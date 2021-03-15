https://ria.ru/20210315/shkolnitsa-1601341859.html

В Тверской области школьница ушла кататься с горки и не вернулась

В Тверской области школьница ушла кататься с горки и не вернулась

СК возбудил дело по факту исчезновения десятилетней школьницы в Тверской области, которая ушла кататься с горки и пропала, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:23

2021-03-15T16:23

2021-03-15T16:23

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. СК возбудил дело по факту исчезновения десятилетней школьницы в Тверской области, которая ушла кататься с горки и пропала, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Как сообщает ведомство, в городе Андреаполе пропала девочка 2010 года рождения.Следствие отмечает, что для "наиболее тщательного выяснения всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения малолетнего ребенка" возбуждено уголовное дело об убийстве.На месте последнего нахождения ребенка работают следователи и криминалисты, сотрудники МЧС и УМВД, водолазы.В поисках ребенка задействованы более 30 человек, в том числе волонтеры. Следователями допрашиваются в качестве свидетелей родственники школьницы, устанавливаются лица из круга общения девочки.

https://ria.ru/20210311/vymogatelstvo-1600718724.html

https://ria.ru/20210309/kirov-1600418708.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия