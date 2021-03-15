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На Сахалине в квартире нашли тело подростка
На Сахалине в квартире нашли тело подростка
Тело 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в квартире дома на Сахалине, возбуждено дело об убийстве, сообщает областное СУСК РФ. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:01
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сахалин
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар – РИА Новости. Тело 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в квартире дома на Сахалине, возбуждено дело об убийстве, сообщает областное СУСК РФ.Следователи отмечают, что телесных повреждений на теле погибшего и признаков борьбы в квартире не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.В ходе расследования будут приняты меры профилактического характера, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики Макаровского района.Региональная прокуратура сообщила, что по факту обнаружения тела подростка 15 марта организована проверка.
https://ria.ru/20210314/telo-1601173906.html
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сахалин, происшествия

На Сахалине в квартире нашли тело подростка

09:01 15.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар – РИА Новости. Тело 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в квартире дома на Сахалине, возбуждено дело об убийстве, сообщает областное СУСК РФ.
"Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению об обнаружении в одной из квартир тела 14-летнего юноши возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 20:20
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Следователи отмечают, что телесных повреждений на теле погибшего и признаков борьбы в квартире не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ходе расследования будут приняты меры профилактического характера, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики Макаровского района.
Региональная прокуратура сообщила, что по факту обнаружения тела подростка 15 марта организована проверка.
 
СахалинПроисшествия
 
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