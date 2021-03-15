https://ria.ru/20210315/sakhalin-1601197640.html
На Сахалине в квартире нашли тело подростка
На Сахалине в квартире нашли тело подростка
Тело 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в квартире дома на Сахалине, возбуждено дело об убийстве, сообщает областное СУСК РФ. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:01
2021-03-15T09:01
2021-03-15T09:01
сахалин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар – РИА Новости. Тело 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в квартире дома на Сахалине, возбуждено дело об убийстве, сообщает областное СУСК РФ.Следователи отмечают, что телесных повреждений на теле погибшего и признаков борьбы в квартире не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.В ходе расследования будут приняты меры профилактического характера, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики Макаровского района.Региональная прокуратура сообщила, что по факту обнаружения тела подростка 15 марта организована проверка.
https://ria.ru/20210314/telo-1601173906.html
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар – РИА Новости.
Тело 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в квартире дома на Сахалине
, возбуждено дело об убийстве, сообщает областное СУСК РФ.
"Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению об обнаружении в одной из квартир тела 14-летнего юноши возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.
Следователи отмечают, что телесных повреждений на теле погибшего и признаков борьбы в квартире не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ходе расследования будут приняты меры профилактического характера, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики Макаровского района.
Региональная прокуратура сообщила, что по факту обнаружения тела подростка 15 марта организована проверка.