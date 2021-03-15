https://ria.ru/20210315/sakhalin-1601197640.html

На Сахалине в квартире нашли тело подростка

На Сахалине в квартире нашли тело подростка

Тело 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в квартире дома на Сахалине, возбуждено дело об убийстве, сообщает областное СУСК РФ. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:01

2021-03-15T09:01

2021-03-15T09:01

сахалин

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар – РИА Новости. Тело 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в квартире дома на Сахалине, возбуждено дело об убийстве, сообщает областное СУСК РФ.Следователи отмечают, что телесных повреждений на теле погибшего и признаков борьбы в квартире не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.В ходе расследования будут приняты меры профилактического характера, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики Макаровского района.Региональная прокуратура сообщила, что по факту обнаружения тела подростка 15 марта организована проверка.

https://ria.ru/20210314/telo-1601173906.html

сахалин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия