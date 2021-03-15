https://ria.ru/20210315/rezina-1601199931.html
Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину
Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину
Менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит, но в рамках подготовки автомобиля к теплой погоде можно проверить тормозные колодки и жидкости, рассказал "Москве... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:18
2021-03-15T09:18
2021-03-15T10:55
россия
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153259/82/1532598251_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8116acbc4d8cf72939c423d6417b7e98.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит, но в рамках подготовки автомобиля к теплой погоде можно проверить тормозные колодки и жидкости, рассказал "Москве 24" автоэксперт Максим Ракитин.По его словам, в ближайшие две недели думать о смене шин рано — ставить летнюю резину следует, если среднесуточная температура держится на отметке в семь градусов тепла. Эксперт напомнил и о других процедурах, которые можно провести с машиной: например, осмотреть дворники — они могли прийти в негодность из-за снега, смешанного с реагентами. Кроме того, автомобиль следует помыть.Ранее эксперт журнала "За рулем" Владимир Соловьев дал советы по сезонной замене колес. После длительного хранения их нужно проверить на целостность и износ, а также осмотреть посадочные борта. Диски не должны иметь повреждений. Кроме того, при монтаже шины на диск нужно использовать соответствующую пасту.
https://ria.ru/20210308/sdacha-1600166200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153259/82/1532598251_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e236be84e15e05a10964a471a2c31825.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, общество
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит, но в рамках подготовки автомобиля
к теплой погоде можно проверить тормозные колодки и жидкости, рассказал "Москве 24
" автоэксперт Максим Ракитин.
По его словам, в ближайшие две недели думать о смене шин рано — ставить летнюю резину следует, если среднесуточная температура держится на отметке в семь градусов тепла.
Эксперт напомнил и о других процедурах, которые можно провести с машиной: например, осмотреть дворники — они могли прийти в негодность из-за снега, смешанного с реагентами. Кроме того, автомобиль следует помыть.
"Нужно смыть с него всю грязь, смешанную с реагентами, чтобы не пострадало лакокрасочное покрытие, а также можно покрыть кузов воском", — советует Ракитин.
Ранее эксперт журнала "За рулем" Владимир Соловьев дал советы по сезонной замене колес. После длительного хранения их нужно проверить на целостность и износ, а также осмотреть посадочные борта. Диски не должны иметь повреждений. Кроме того, при монтаже шины на диск нужно использовать соответствующую пасту.