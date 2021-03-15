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Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину
Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину
Менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит, но в рамках подготовки автомобиля к теплой погоде можно проверить тормозные колодки и жидкости, рассказал "Москве... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:18
2021-03-15T10:55
россия
авто
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит, но в рамках подготовки автомобиля к теплой погоде можно проверить тормозные колодки и жидкости, рассказал "Москве 24" автоэксперт Максим Ракитин.По его словам, в ближайшие две недели думать о смене шин рано — ставить летнюю резину следует, если среднесуточная температура держится на отметке в семь градусов тепла. Эксперт напомнил и о других процедурах, которые можно провести с машиной: например, осмотреть дворники — они могли прийти в негодность из-за снега, смешанного с реагентами. Кроме того, автомобиль следует помыть.Ранее эксперт журнала "За рулем" Владимир Соловьев дал советы по сезонной замене колес. После длительного хранения их нужно проверить на целостность и износ, а также осмотреть посадочные борта. Диски не должны иметь повреждений. Кроме того, при монтаже шины на диск нужно использовать соответствующую пасту.
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россия, авто, общество

Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину

09:18 15.03.2021 (обновлено: 10:55 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРаботник шиномонтажной мастерской
Работник шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит, но в рамках подготовки автомобиля к теплой погоде можно проверить тормозные колодки и жидкости, рассказал "Москве 24" автоэксперт Максим Ракитин.
По его словам, в ближайшие две недели думать о смене шин рано — ставить летнюю резину следует, если среднесуточная температура держится на отметке в семь градусов тепла.
Эксперт напомнил и о других процедурах, которые можно провести с машиной: например, осмотреть дворники — они могли прийти в негодность из-за снега, смешанного с реагентами. Кроме того, автомобиль следует помыть.

"Нужно смыть с него всю грязь, смешанную с реагентами, чтобы не пострадало лакокрасочное покрытие, а также можно покрыть кузов воском", — советует Ракитин.

Ранее эксперт журнала "За рулем" Владимир Соловьев дал советы по сезонной замене колес. После длительного хранения их нужно проверить на целостность и износ, а также осмотреть посадочные борта. Диски не должны иметь повреждений. Кроме того, при монтаже шины на диск нужно использовать соответствующую пасту.
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