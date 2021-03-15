https://ria.ru/20210315/rezina-1601199931.html

Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину

Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину

Менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит, но в рамках подготовки автомобиля к теплой погоде можно проверить тормозные колодки и жидкости, рассказал "Москве... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:18

2021-03-15T09:18

2021-03-15T10:55

россия

авто

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Менять зимнюю резину на летнюю пока не стоит, но в рамках подготовки автомобиля к теплой погоде можно проверить тормозные колодки и жидкости, рассказал "Москве 24" автоэксперт Максим Ракитин.По его словам, в ближайшие две недели думать о смене шин рано — ставить летнюю резину следует, если среднесуточная температура держится на отметке в семь градусов тепла. Эксперт напомнил и о других процедурах, которые можно провести с машиной: например, осмотреть дворники — они могли прийти в негодность из-за снега, смешанного с реагентами. Кроме того, автомобиль следует помыть.Ранее эксперт журнала "За рулем" Владимир Соловьев дал советы по сезонной замене колес. После длительного хранения их нужно проверить на целостность и износ, а также осмотреть посадочные борта. Диски не должны иметь повреждений. Кроме того, при монтаже шины на диск нужно использовать соответствующую пасту.

https://ria.ru/20210308/sdacha-1600166200.html

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2021

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россия, авто, общество