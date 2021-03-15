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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210315/remont-1601335206.html
Отделения "Почты России" в Подмосковье отремонтируют до 1 августа
Отделения "Почты России" в Подмосковье отремонтируют до 1 августа
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городов проконтролировать процесс реконструкции отделений "Почты России", все работы должны быть... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:01
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новости подмосковья
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городов проконтролировать процесс реконструкции отделений "Почты России", все работы должны быть завершены до 1 августа."Наша задача – до 1 августа текущего года все отделения привести в порядок, как муниципальные, так и Почты России, которые находятся в ведении самого подразделения", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства, транслируемого телеканалом "360".По данным пресс-службы Воробьева, услугами "Почты России" в Подмосковье пользуются более 3,5 миллионов человек.
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андрей воробьев

Отделения "Почты России" в Подмосковье отремонтируют до 1 августа

16:01 15.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городов проконтролировать процесс реконструкции отделений "Почты России", все работы должны быть завершены до 1 августа.
"Наша задача – до 1 августа текущего года все отделения привести в порядок, как муниципальные, так и Почты России, которые находятся в ведении самого подразделения", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства, транслируемого телеканалом "360".
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 12:27Новости Подмосковья
Рымар: более 20 услуг в Подмосковье переведут в электронный формат
По данным пресс-службы Воробьева, услугами "Почты России" в Подмосковье пользуются более 3,5 миллионов человек.
 
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
 
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