https://ria.ru/20210315/remont-1601335206.html
Отделения "Почты России" в Подмосковье отремонтируют до 1 августа
Отделения "Почты России" в Подмосковье отремонтируют до 1 августа
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городов проконтролировать процесс реконструкции отделений "Почты России", все работы должны быть... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:01
2021-03-15T16:01
2021-03-15T16:01
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городов проконтролировать процесс реконструкции отделений "Почты России", все работы должны быть завершены до 1 августа."Наша задача – до 1 августа текущего года все отделения привести в порядок, как муниципальные, так и Почты России, которые находятся в ведении самого подразделения", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства, транслируемого телеканалом "360".По данным пресс-службы Воробьева, услугами "Почты России" в Подмосковье пользуются более 3,5 миллионов человек.
https://ria.ru/20210310/podmoskove-1600584442.html
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андрей воробьев