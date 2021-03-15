https://ria.ru/20210315/remont-1601335206.html

Отделения "Почты России" в Подмосковье отремонтируют до 1 августа

Отделения "Почты России" в Подмосковье отремонтируют до 1 августа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городов проконтролировать процесс реконструкции отделений "Почты России", все работы должны быть... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:01

2021-03-15T16:01

2021-03-15T16:01

новости подмосковья

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1599002192_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_fd8f5854b23a8c3fca8ef9a850d4f9b5.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городов проконтролировать процесс реконструкции отделений "Почты России", все работы должны быть завершены до 1 августа."Наша задача – до 1 августа текущего года все отделения привести в порядок, как муниципальные, так и Почты России, которые находятся в ведении самого подразделения", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства, транслируемого телеканалом "360".По данным пресс-службы Воробьева, услугами "Почты России" в Подмосковье пользуются более 3,5 миллионов человек.

https://ria.ru/20210310/podmoskove-1600584442.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев