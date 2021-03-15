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В Эстонии выявили 486 случаев побочных реакций на вакцину AstraZeneca
В Эстонии выявили 486 случаев побочных реакций на вакцину AstraZeneca
Более 480 случаев побочных реакций на вакцину AstraZeneca было зафиксировано в Эстонии за неделю, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T22:34
2021-03-15T22:34
распространение коронавируса
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astrazeneca
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Более 480 случаев побочных реакций на вакцину AstraZeneca было зафиксировано в Эстонии за неделю, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.В одном случае у 68-летней женщины на следующий день после прививки случилось кровоизлияние в мозг. У нее произошло помутнение сознания, головная боль и нарушилось зрение. Женщине потребовалась экстренная госпитализация. Связь случившегося с вакциной сейчас не ясна.Во втором случае 63-летняя женщина на фоне высокой температуры потеряла сознание, упала, получила травму головы и скончалась. У пациентки были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.По данным департамента здоровья, с 27 декабря, когда в стране началась вакцинация, было сделано 190 тысяч прививок первой и второй дозами вакцин Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. За этот период департамент получил 2315 сообщений о побочных эффектах, что составляет 1,2% от всех инъекций.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Исландия, Болгария, а также Норвегия, которые приостановили использование этой вакцины. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.
https://ria.ru/20210315/estoniya-1601394689.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , эстония, в мире

В Эстонии выявили 486 случаев побочных реакций на вакцину AstraZeneca

22:34 15.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Более 480 случаев побочных реакций на вакцину AstraZeneca было зафиксировано в Эстонии за неделю, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.

"На прошлой неделе зарегистрировали 530 побочных реакций на вакцины от COVID-19, из них 486 были связаны с вакциной AstraZeneca. С этой вакциной зафиксировано два тяжелых случая, но их прямая связь с вакцинацией не ясна", - говорится в сообщении.

В одном случае у 68-летней женщины на следующий день после прививки случилось кровоизлияние в мозг. У нее произошло помутнение сознания, головная боль и нарушилось зрение. Женщине потребовалась экстренная госпитализация. Связь случившегося с вакциной сейчас не ясна.
Во втором случае 63-летняя женщина на фоне высокой температуры потеряла сознание, упала, получила травму головы и скончалась. У пациентки были сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.
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По данным департамента здоровья, с 27 декабря, когда в стране началась вакцинация, было сделано 190 тысяч прививок первой и второй дозами вакцин Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. За этот период департамент получил 2315 сообщений о побочных эффектах, что составляет 1,2% от всех инъекций.
Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Исландия, Болгария, а также Норвегия, которые приостановили использование этой вакцины. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.
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