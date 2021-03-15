Круглый стол ЭИСИ о распаде СССР
18 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Референдум марта 1991 года - Августовский путч - Беловежские соглашения: как работают механизмы исторического мифотворчества в политической повестке".
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Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- социолог, руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;
- политолог, эксперт в области Интернета и социальных сетей Михаил КОВАЛЕВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;
- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ.
Модератор - директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН.
30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении СССР. Абсолютное большинство советских граждан высказалось за единое государство, но распад все-таки произошел. Те события и сейчас оцениваются по-разному, более того, продолжают активно мифологизироваться, и различные интерпретации некоторые акторы политических процессов используют в целях своей легитимации, механизмы которой могут представляться интересным примером переписывания и даже фальсификации истории.Насколько результаты референдума марта 1991 года верно трактуются в сегодняшней России? Какой была реальная политическая повестка весны-лета 1991 года? Можно ли было спасти СССР? Какова роль в распаде государства действующей тогда власти? И как в течение этих десятилетий трансформируются оправдательные мифы КПРФ?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- социолог, руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;
- политолог, эксперт в области Интернета и социальных сетей Михаил КОВАЛЕВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;
- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ.
Модератор - директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН.
30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении СССР. Абсолютное большинство советских граждан высказалось за единое государство, но распад все-таки произошел. Те события и сейчас оцениваются по-разному, более того, продолжают активно мифологизироваться, и различные интерпретации некоторые акторы политических процессов используют в целях своей легитимации, механизмы которой могут представляться интересным примером переписывания и даже фальсификации истории.Насколько результаты референдума марта 1991 года верно трактуются в сегодняшней России? Какой была реальная политическая повестка весны-лета 1991 года? Можно ли было спасти СССР? Какова роль в распаде государства действующей тогда власти? И как в течение этих десятилетий трансформируются оправдательные мифы КПРФ?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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