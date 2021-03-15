https://ria.ru/20210315/raspad-sssr-1601378448.html

Круглый стол ЭИСИ о распаде СССР

Круглый стол ЭИСИ о распаде СССР

18 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Референдум марта 1991 года - Августовский путч - Беловежские соглашения: как работают механизмы исторического мифотворчества в политической повестке".

2021-03-15T19:19

2021-03-15T19:19

2021-03-15T19:19

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1601378448.jpg?1615825180

Задать вопросУчастники:- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;- социолог, руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;- политолог, эксперт в области Интернета и социальных сетей Михаил КОВАЛЕВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ. Модератор - директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН.30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении СССР. Абсолютное большинство советских граждан высказалось за единое государство, но распад все-таки произошел. Те события и сейчас оцениваются по-разному, более того, продолжают активно мифологизироваться, и различные интерпретации некоторые акторы политических процессов используют в целях своей легитимации, механизмы которой могут представляться интересным примером переписывания и даже фальсификации истории.Насколько результаты референдума марта 1991 года верно трактуются в сегодняшней России? Какой была реальная политическая повестка весны-лета 1991 года? Можно ли было спасти СССР? Какова роль в распаде государства действующей тогда власти? И как в течение этих десятилетий трансформируются оправдательные мифы КПРФ?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы