Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/raspad-sssr-1601378448.html
Круглый стол ЭИСИ о распаде СССР
Круглый стол ЭИСИ о распаде СССР
18 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Референдум марта 1991 года - Августовский путч - Беловежские соглашения: как работают механизмы исторического мифотворчества в политической повестке".
2021-03-15T19:19
2021-03-15T19:19
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1601378448.jpg?1615825180
Задать вопросУчастники:- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;- социолог, руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;- политолог, эксперт в области Интернета и социальных сетей Михаил КОВАЛЕВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ. Модератор - директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН.30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении СССР. Абсолютное большинство советских граждан высказалось за единое государство, но распад все-таки произошел. Те события и сейчас оцениваются по-разному, более того, продолжают активно мифологизироваться, и различные интерпретации некоторые акторы политических процессов используют в целях своей легитимации, механизмы которой могут представляться интересным примером переписывания и даже фальсификации истории.Насколько результаты референдума марта 1991 года верно трактуются в сегодняшней России? Какой была реальная политическая повестка весны-лета 1991 года? Можно ли было спасти СССР? Какова роль в распаде государства действующей тогда власти? И как в течение этих десятилетий трансформируются оправдательные мифы КПРФ?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ о распаде СССР

19:19 15.03.2021
 
Читать ria.ru в
18 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Референдум марта 1991 года - Августовский путч - Беловежские соглашения: как работают механизмы исторического мифотворчества в политической повестке".
Задать вопрос

Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- социолог, руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;
- политолог, эксперт в области Интернета и социальных сетей Михаил КОВАЛЕВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- эксперт Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;
- доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей ШМИДТ.

Модератор - директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН.

30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении СССР. Абсолютное большинство советских граждан высказалось за единое государство, но распад все-таки произошел. Те события и сейчас оцениваются по-разному, более того, продолжают активно мифологизироваться, и различные интерпретации некоторые акторы политических процессов используют в целях своей легитимации, механизмы которой могут представляться интересным примером переписывания и даже фальсификации истории.Насколько результаты референдума марта 1991 года верно трактуются в сегодняшней России? Какой была реальная политическая повестка весны-лета 1991 года? Можно ли было спасти СССР? Какова роль в распаде государства действующей тогда власти? И как в течение этих десятилетий трансформируются оправдательные мифы КПРФ?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния