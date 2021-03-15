https://ria.ru/20210315/provokatsiya-1601377462.html

ЛНР обвинила Украину в подготовке провокаций

ЛНР обвинила Украину в подготовке провокаций

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил Киев в подготовке провокаций у линии... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T19:14

2021-03-15T19:14

2021-03-15T19:14

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

смм обсе

владислав дейнего

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

леонид кравчук

минск

луганск

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил Киев в подготовке провокаций у линии соприкосновения в Донбассе с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.Он уточнил, что по информации Народной милиции ЛНР, в район подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения для ведения воздушной разведки прибыла разведывательная рота украинских силовиков.Осадчий призвал представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировать данный факт и "оказать давление на командование ВСУ с целью недопущения срыва достигнутых договоренностей". Он предупредил украинских силовиков, что любые провокации с применением БПЛА будут пресечены с использованием средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться". Представитель ЛНР на минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210315/gotovnost-1601236439.html

донецкая народная республика

минск

луганск

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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, смм обсе, владислав дейнего, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, леонид кравчук, минск, луганск, оон, в мире