ЛНР обвинила Украину в подготовке провокаций
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил Киев в подготовке провокаций у линии соприкосновения в Донбассе с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
13 марта, 08:00Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
"Кроме огневых провокаций, которые совершают украинские боевики практически каждый день, нам известны факты о готовности применения ими БПЛА", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что по информации Народной милиции ЛНР, в район подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения для ведения воздушной разведки прибыла разведывательная рота украинских силовиков.
"Примечателен тот факт, что на беспилотниках, с помощью которых планируется ведение разведки, установлены устройства для сброса боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - добавил официальный представитель оборонного ведомства республики.
12 марта, 08:00Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
Осадчий призвал представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировать данный факт и "оказать давление на командование ВСУ с целью недопущения срыва достигнутых договоренностей". Он предупредил украинских силовиков, что любые провокации с применением БПЛА будут пресечены с использованием средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться". Представитель ЛНР на минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.