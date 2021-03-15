Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/proverka-1601198398.html
"Ведомости": в России могут отменить плановые проверки для IT-компаний
"Ведомости": в России могут отменить плановые проверки для IT-компаний
Российские IT-компании могут на законодательном уровне освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования РФ,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:06
2021-03-15T09:06
россия
дмитрий чернышенко
максим паршин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские IT-компании могут на законодательном уровне освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования РФ, трудовой инспекции и других организаций, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на имеющийся в её распоряжении документ.Эта мера вошла в так называемый второй пакет поддержки отрасли, поступивший на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.В пресс-службе Чернышенко газете сообщили, что такая инициатива прозвучала от отрасли. Такая мера должна создать более комфортные условия для ведения бизнеса в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок.Как сообщает газета, в случае одобрения идеи правительством федеральный закон, закрепляющий новую льготу, может быть разработан к осени текущего года, ответственными ведомствами в таком случае будут определены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В Минцифры уточнили, что о том, на какой срок может быть введен мораторий на проверки, до принятия финального решения говорить рано, пишет издание.Замглавы Минцифры Максим Паршин пояснил, что при подготовке второго пакета мер поддержки IT отраслевые ассоциации выражали обеспокоенность, что контрольно-надзорные органы будут проявлять "излишнее внимание" к участникам рынка, которые воспользуются новыми налоговыми льготами первого пакета.В первый, уже действующий пакет мер поддержки отрасли вошли в основном налоговые льготы, среди них снижение социальных взносов для IT-компаний с 14 до 7,6%, налога на прибыль – с 20 до 3% и обнуление ставки НДС. Также в пакете мер – поддержка спроса на отечественные IT-решения и субсидирование новых разработок, отмечает газета.
https://ria.ru/20210225/kompanii-1598895166.html
https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий чернышенко, максим паршин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

"Ведомости": в России могут отменить плановые проверки для IT-компаний

09:06 15.03.2021
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские IT-компании могут на законодательном уровне освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования РФ, трудовой инспекции и других организаций, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на имеющийся в её распоряжении документ.
Эта мера вошла в так называемый второй пакет поддержки отрасли, поступивший на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 12:15
В ОП призвали уравнять российские и иностранные IT-компании
В пресс-службе Чернышенко газете сообщили, что такая инициатива прозвучала от отрасли. Такая мера должна создать более комфортные условия для ведения бизнеса в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок.
Как сообщает газета, в случае одобрения идеи правительством федеральный закон, закрепляющий новую льготу, может быть разработан к осени текущего года, ответственными ведомствами в таком случае будут определены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В Минцифры уточнили, что о том, на какой срок может быть введен мораторий на проверки, до принятия финального решения говорить рано, пишет издание.
Замглавы Минцифры Максим Паршин пояснил, что при подготовке второго пакета мер поддержки IT отраслевые ассоциации выражали обеспокоенность, что контрольно-надзорные органы будут проявлять "излишнее внимание" к участникам рынка, которые воспользуются новыми налоговыми льготами первого пакета.
В первый, уже действующий пакет мер поддержки отрасли вошли в основном налоговые льготы, среди них снижение социальных взносов для IT-компаний с 14 до 7,6%, налога на прибыль – с 20 до 3% и обнуление ставки НДС. Также в пакете мер – поддержка спроса на отечественные IT-решения и субсидирование новых разработок, отмечает газета.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 08:00
Сводки с театра гибридных действий
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоМаксим ПаршинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния