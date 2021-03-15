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В Минздраве отметили важность соблюдения мер по профилактике COVID-19
В Минздраве отметили важность соблюдения мер по профилактике COVID-19
Россия эффективно справляется в борьбе с коронавирусом, но полностью пандемию победить пока еще не удалось, поэтому следует продолжать соблюдать все правила... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:44
2021-03-15T11:44
2021-03-15T11:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна семенова
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здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия эффективно справляется в борьбе с коронавирусом, но полностью пандемию победить пока еще не удалось, поэтому следует продолжать соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова."Мы (совместно с Минобороны) оперативно реагировали на вызовы во всех субъектах РФ. У меня на столе, на столе министра всегда лежала сводка по федеральным округам бригад, которые готово министерство обороны послать в те или иные субъекты РФ. Это работало без каких-либо границ, без каких-либо непониманий с нашей и взаимной стороны, что позволило, на мой взгляд, очень эффективно справляться с первой – второй волной пандемии. К сожалению, мы с вами еще не справились с этой историей, поэтому соблюдаем все правила санэпидбезопасности и всего остального, это очень важно", - сказала Семенова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему "Военная медицина".Она поблагодарила медиков министерства обороны, отметив, что все задачи по борьбе с вирусом решались круглосуточно и оперативно.
РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госдума рф, общество