Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/profilaktika-1601222100.html
В Минздраве отметили важность соблюдения мер по профилактике COVID-19
В Минздраве отметили важность соблюдения мер по профилактике COVID-19
Россия эффективно справляется в борьбе с коронавирусом, но полностью пандемию победить пока еще не удалось, поэтому следует продолжать соблюдать все правила... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:44
2021-03-15T11:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна семенова
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f2e6820febdb3f7b89278a7c014bb602.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия эффективно справляется в борьбе с коронавирусом, но полностью пандемию победить пока еще не удалось, поэтому следует продолжать соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова."Мы (совместно с Минобороны) оперативно реагировали на вызовы во всех субъектах РФ. У меня на столе, на столе министра всегда лежала сводка по федеральным округам бригад, которые готово министерство обороны послать в те или иные субъекты РФ. Это работало без каких-либо границ, без каких-либо непониманий с нашей и взаимной стороны, что позволило, на мой взгляд, очень эффективно справляться с первой – второй волной пандемии. К сожалению, мы с вами еще не справились с этой историей, поэтому соблюдаем все правила санэпидбезопасности и всего остального, это очень важно", - сказала Семенова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему "Военная медицина".Она поблагодарила медиков министерства обороны, отметив, что все задачи по борьбе с вирусом решались круглосуточно и оперативно.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3cdcdc775ba911a75cc88f5f8bbf3017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госдума рф, общество

В Минздраве отметили важность соблюдения мер по профилактике COVID-19

11:44 15.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия эффективно справляется в борьбе с коронавирусом, но полностью пандемию победить пока еще не удалось, поэтому следует продолжать соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
"Мы (совместно с Минобороны) оперативно реагировали на вызовы во всех субъектах РФ. У меня на столе, на столе министра всегда лежала сводка по федеральным округам бригад, которые готово министерство обороны послать в те или иные субъекты РФ. Это работало без каких-либо границ, без каких-либо непониманий с нашей и взаимной стороны, что позволило, на мой взгляд, очень эффективно справляться с первой – второй волной пандемии. К сожалению, мы с вами еще не справились с этой историей, поэтому соблюдаем все правила санэпидбезопасности и всего остального, это очень важно", - сказала Семенова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему "Военная медицина".
Она поблагодарила медиков министерства обороны, отметив, что все задачи по борьбе с вирусом решались круглосуточно и оперативно.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна СеменоваКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Госдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния