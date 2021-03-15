https://ria.ru/20210315/profilaktika-1601222100.html

В Минздраве отметили важность соблюдения мер по профилактике COVID-19

В Минздраве отметили важность соблюдения мер по профилактике COVID-19

Россия эффективно справляется в борьбе с коронавирусом, но полностью пандемию победить пока еще не удалось, поэтому следует продолжать соблюдать все правила... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:44

2021-03-15T11:44

2021-03-15T11:44

распространение коронавируса

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия эффективно справляется в борьбе с коронавирусом, но полностью пандемию победить пока еще не удалось, поэтому следует продолжать соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова."Мы (совместно с Минобороны) оперативно реагировали на вызовы во всех субъектах РФ. У меня на столе, на столе министра всегда лежала сводка по федеральным округам бригад, которые готово министерство обороны послать в те или иные субъекты РФ. Это работало без каких-либо границ, без каких-либо непониманий с нашей и взаимной стороны, что позволило, на мой взгляд, очень эффективно справляться с первой – второй волной пандемии. К сожалению, мы с вами еще не справились с этой историей, поэтому соблюдаем все правила санэпидбезопасности и всего остального, это очень важно", - сказала Семенова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему "Военная медицина".Она поблагодарила медиков министерства обороны, отметив, что все задачи по борьбе с вирусом решались круглосуточно и оперативно.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госдума рф, общество