Два человека пострадали при пожаре на паркинге в Москве
20:29 15.03.2021 (обновлено: 20:30 15.03.2021)
© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра "Парус" в Тюмени
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара на многоуровневом паркинге на улице Подвойского, где пострадали двое рабочих, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Прокуратура Москвы организовала проверку по факту пожара, произошедшего на территории многоуровневого паркинга на улице Подвойского. По предварительным данным, 15 марта на территории объекта проводились технические работы по утеплению потолка, в ходе которых произошло возгорание. Пострадали двое рабочих", - сказала Нефедова.
По ее словам, в ходе проверки, проведение которой поручено Пресненской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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