https://ria.ru/20210315/pozhar-1601385259.html

Два человека пострадали при пожаре на паркинге в Москве

Два человека пострадали при пожаре на паркинге в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара на многоуровневом паркинге на улице Подвойского, где пострадали двое рабочих, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:29

2021-03-15T20:29

2021-03-15T20:30

людмила нефедова

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара на многоуровневом паркинге на улице Подвойского, где пострадали двое рабочих, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.По ее словам, в ходе проверки, проведение которой поручено Пресненской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210314/pozhar-1601118092.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, происшествия