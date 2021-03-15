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Мишустин призвал сосредоточиться на поручениях по Дальнему Востоку

Мишустин призвал сосредоточиться на поручениях по Дальнему Востоку

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал кабмин сосредоточиться на выполнении поручений по Дальнему Востоку, отметив, что исполнительская дисциплина –... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:02

2021-03-15T16:02

2021-03-15T16:02

дальний восток

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал кабмин сосредоточиться на выполнении поручений по Дальнему Востоку, отметив, что исполнительская дисциплина – показатель эффективности каждого."Я сказал о тех поручениях, которые давались неоднократно, в том числе во время посещения Дальнего Востока. Пожалуйста, коллеги, сосредоточьтесь над их выполнением. Сроки там поставлены, и я со всеми вами обсуждал данные поручения", - сказал Мишустин на совещании по развитию региона."Исполнительская дисциплина - это показатель эффективности работы, в том числе каждого из вас. В конечном итоге от этого зависит благополучие людей на Дальнем Востоке, комфорт и уровень жизни", - добавил он.

https://ria.ru/20210202/aviaperelet-1595614459.html

дальний восток

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2021

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дальний восток, михаил мишустин, политика