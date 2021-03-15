В Московским зоопарке впервые появились редкие "попугаи-Дракулы"
© Фото : Московский зоопаркОрлиные попугаи
© Фото : Московский зоопарк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Впервые в Московском зоопарке появилась пара очень редких орлиных попугаев, ими можно полюбоваться в павильоне "Дом птиц", сообщается на сайте мэра столицы.
"В Московском зоопарке впервые появились редкие орлиные попугаи. В дикой природе их можно встретить только в Новой Гвинее. Этот вид птиц занесен в Международную красную книгу как близкий к угрозе исчезновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самец и самка орлиных попугаев прибыли в Москву из частного зоопарка города Шахты Ростовской области. После перелета они прошли месячный карантин под наблюдением зоологов и ветеринаров.
Орлиных попугаев из-за черно-красного оперения в народе прозвали Дракулами, в честь главного персонажа одноименного романа, так как по сюжету, вампир Дракула носил черный плащ с алой подкладкой, добавляется в сообщении. Кроме того, попугаев называют грифовыми, так как формой головы с преимущественно черным окрасом они напоминают грифов и орлов. Еще одно название птиц, чьи головы покрыты щетиновидными перьями - щетиноголовые попугаи.
"Появление в коллекции грифовых попугаев — важное событие для нас. Вместе с коллегами из других зоопарков мира мы будем трудиться над созданием резервной популяции этих птиц. Надеемся, что однажды наши обитатели обзаведутся потомством", - цитируют в сообщении пресс-службу Московского зоопарка.
В пресс-службе рассказали, что птицы оказались общительными и дружелюбными, они почти сразу стали узнавать своих киперов и есть у них с рук.