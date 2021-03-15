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https://ria.ru/20210315/popugai-1601198659.html
В Московским зоопарке впервые появились редкие "попугаи-Дракулы"
В Московским зоопарке впервые появились редкие "попугаи-Дракулы"
Впервые в Московском зоопарке появилась пара очень редких орлиных попугаев, ими можно полюбоваться в павильоне "Дом птиц", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:07
2021-03-15T09:07
туризм
россия
московский зоопарк
москва
ростовская область
шахты
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Впервые в Московском зоопарке появилась пара очень редких орлиных попугаев, ими можно полюбоваться в павильоне "Дом птиц", сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что самец и самка орлиных попугаев прибыли в Москву из частного зоопарка города Шахты Ростовской области. После перелета они прошли месячный карантин под наблюдением зоологов и ветеринаров.Орлиных попугаев из-за черно-красного оперения в народе прозвали Дракулами, в честь главного персонажа одноименного романа, так как по сюжету, вампир Дракула носил черный плащ с алой подкладкой, добавляется в сообщении. Кроме того, попугаев называют грифовыми, так как формой головы с преимущественно черным окрасом они напоминают грифов и орлов. Еще одно название птиц, чьи головы покрыты щетиновидными перьями - щетиноголовые попугаи.В пресс-службе рассказали, что птицы оказались общительными и дружелюбными, они почти сразу стали узнавать своих киперов и есть у них с рук.
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россия, московский зоопарк, москва, ростовская область, шахты

В Московским зоопарке впервые появились редкие "попугаи-Дракулы"

09:07 15.03.2021
 
© Фото : Московский зоопаркОрлиные попугаи
Орлиные попугаи - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Московский зоопарк
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Впервые в Московском зоопарке появилась пара очень редких орлиных попугаев, ими можно полюбоваться в павильоне "Дом птиц", сообщается на сайте мэра столицы.
"В Московском зоопарке впервые появились редкие орлиные попугаи. В дикой природе их можно встретить только в Новой Гвинее. Этот вид птиц занесен в Международную красную книгу как близкий к угрозе исчезновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самец и самка орлиных попугаев прибыли в Москву из частного зоопарка города Шахты Ростовской области. После перелета они прошли месячный карантин под наблюдением зоологов и ветеринаров.
Орлиных попугаев из-за черно-красного оперения в народе прозвали Дракулами, в честь главного персонажа одноименного романа, так как по сюжету, вампир Дракула носил черный плащ с алой подкладкой, добавляется в сообщении. Кроме того, попугаев называют грифовыми, так как формой головы с преимущественно черным окрасом они напоминают грифов и орлов. Еще одно название птиц, чьи головы покрыты щетиновидными перьями - щетиноголовые попугаи.
"Появление в коллекции грифовых попугаев — важное событие для нас. Вместе с коллегами из других зоопарков мира мы будем трудиться над созданием резервной популяции этих птиц. Надеемся, что однажды наши обитатели обзаведутся потомством", - цитируют в сообщении пресс-службу Московского зоопарка.
В пресс-службе рассказали, что птицы оказались общительными и дружелюбными, они почти сразу стали узнавать своих киперов и есть у них с рук.
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