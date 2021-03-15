https://ria.ru/20210315/popugai-1601198659.html

В Московским зоопарке впервые появились редкие "попугаи-Дракулы"

В Московским зоопарке впервые появились редкие "попугаи-Дракулы"

Впервые в Московском зоопарке появилась пара очень редких орлиных попугаев, ими можно полюбоваться в павильоне "Дом птиц", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:07

2021-03-15T09:07

2021-03-15T09:07

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московский зоопарк

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Впервые в Московском зоопарке появилась пара очень редких орлиных попугаев, ими можно полюбоваться в павильоне "Дом птиц", сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что самец и самка орлиных попугаев прибыли в Москву из частного зоопарка города Шахты Ростовской области. После перелета они прошли месячный карантин под наблюдением зоологов и ветеринаров.Орлиных попугаев из-за черно-красного оперения в народе прозвали Дракулами, в честь главного персонажа одноименного романа, так как по сюжету, вампир Дракула носил черный плащ с алой подкладкой, добавляется в сообщении. Кроме того, попугаев называют грифовыми, так как формой головы с преимущественно черным окрасом они напоминают грифов и орлов. Еще одно название птиц, чьи головы покрыты щетиновидными перьями - щетиноголовые попугаи.В пресс-службе рассказали, что птицы оказались общительными и дружелюбными, они почти сразу стали узнавать своих киперов и есть у них с рук.

https://ria.ru/20210204/ptenets-1595971549.html

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