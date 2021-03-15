https://ria.ru/20210315/politsiya-1601311494.html
Один из начальников полиции во Внуково скрыл пропажу со склада вещдоков
Один из начальников полиции во Внуково скрыл пропажу со склада вещдоков
Служебная проверка начата в отношении одного из начальников линейного отдела МВД в аэропорту Внуково, в ноябре 2020 года давшего подчиненным указание скрыть... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:31
2021-03-15T14:31
2021-03-15T14:59
россия
внуково
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Служебная проверка начата в отношении одного из начальников линейного отдела МВД в аэропорту Внуково, в ноябре 2020 года давшего подчиненным указание скрыть пропажу со склада вещдоков, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЦФО.Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года полицейский приказал подчиненным не регистрировать в установленном порядке пропажу со склада вещественных доказательств, изъятых по материалам проверок и уголовным делам, находящимся в производстве линейного отдела."В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210313/vzyatka-1601043374.html
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россия, внуково, происшествия
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Служебная проверка начата в отношении одного из начальников линейного отдела МВД в аэропорту Внуково, в ноябре 2020 года давшего подчиненным указание скрыть пропажу со склада вещдоков, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЦФО.
"Начальником УТ МВД России по ЦФО назначено проведение служебной проверки в отношении одного из руководителей ЛО МВД России в аэропорту Внуково, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года полицейский приказал подчиненным не регистрировать в установленном порядке пропажу со склада вещественных доказательств, изъятых по материалам проверок и уголовным делам, находящимся в производстве линейного отдела.
"В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - добавляется в сообщении.