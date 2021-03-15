https://ria.ru/20210315/politseyskiy-1601222644.html

В Приморье не стали задерживать водителя, насмерть сбившего полицейского

В Приморье не стали задерживать водителя, насмерть сбившего полицейского

Водитель Toyota Prius, который насмерть сбил инспектора ДПС в пригороде Владивостока, проходит по уголовному делу как свидетель, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:47

2021-03-15T11:47

2021-03-15T12:59

toyota prius

владивосток

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Водитель Toyota Prius, который насмерть сбил инспектора ДПС в пригороде Владивостока, проходит по уголовному делу как свидетель, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Приморскому краю.Авария в пригороде Владивостока произошла накануне утром. Toyota Carina, за рулем которой была женщина 1945 года рождения, врезалась в Toyota Prius. От удара водитель Prius не справился с управлением, его авто отбросило на полицейского и припаркованные машины. Старшего инспектора ДПС доставили в больницу, но он умер в реанимации. У него остались жена и пятилетняя дочь.Позже выяснилось, что 22-летний водитель Prius — злостный нарушитель правил дорожного движения. Только в прошлом году его привлекали к административной ответственности 67 раз, в основном за нарушение скоростного режима. По предварительным данным, в момент аварии он вновь превысил скорость.

https://ria.ru/20210312/arest-1600994848.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

toyota prius, владивосток, приморский край, происшествия