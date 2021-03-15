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В Приморье не стали задерживать водителя, насмерть сбившего полицейского
В Приморье не стали задерживать водителя, насмерть сбившего полицейского
Водитель Toyota Prius, который насмерть сбил инспектора ДПС в пригороде Владивостока, проходит по уголовному делу как свидетель, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:47
2021-03-15T11:47
2021-03-15T12:59
toyota prius
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Водитель Toyota Prius, который насмерть сбил инспектора ДПС в пригороде Владивостока, проходит по уголовному делу как свидетель, сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Приморскому краю.Авария в пригороде Владивостока произошла накануне утром. Toyota Carina, за рулем которой была женщина 1945 года рождения, врезалась в Toyota Prius. От удара водитель Prius не справился с управлением, его авто отбросило на полицейского и припаркованные машины. Старшего инспектора ДПС доставили в больницу, но он умер в реанимации. У него остались жена и пятилетняя дочь.Позже выяснилось, что 22-летний водитель Prius — злостный нарушитель правил дорожного движения. Только в прошлом году его привлекали к административной ответственности 67 раз, в основном за нарушение скоростного режима. По предварительным данным, в момент аварии он вновь превысил скорость.
https://ria.ru/20210312/arest-1600994848.html
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toyota prius, владивосток, приморский край, происшествия