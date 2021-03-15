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Москвичей в понедельник ждет облачная погода, снег с дождем и до +4
Москвичей в понедельник ждет облачная погода, снег с дождем и до +4
Облачная погода и снег с дождём ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице до +4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T07:48
2021-03-15T07:48
россия
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Облачная погода и снег с дождём ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице до +4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Облачная погода, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем в Москве +2...+4 градуса, а в Подмосковье 0...+5",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повышается и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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россия, александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей в понедельник ждет облачная погода, снег с дождем и до +4

07:48 15.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Москве
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Облачная погода и снег с дождём ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице до +4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Облачная погода, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем в Москве +2...+4 градуса, а в Подмосковье 0...+5",- сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повышается и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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РоссияАлександр СиненковПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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