https://ria.ru/20210315/pogoda-1601194040.html

Москвичей в понедельник ждет облачная погода, снег с дождем и до +4

Москвичей в понедельник ждет облачная погода, снег с дождем и до +4

Облачная погода и снег с дождём ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице до +4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T07:48

2021-03-15T07:48

2021-03-15T07:48

россия

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Облачная погода и снег с дождём ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице до +4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Облачная погода, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем в Москве +2...+4 градуса, а в Подмосковье 0...+5",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повышается и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20210315/klimat-1601188888.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество