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Москвичей в понедельник ждет облачная погода, снег с дождем и до +4
Москвичей в понедельник ждет облачная погода, снег с дождем и до +4
Облачная погода и снег с дождём ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице до +4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T07:48
2021-03-15T07:48
2021-03-15T07:48
россия
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Облачная погода и снег с дождём ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице до +4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Облачная погода, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем в Москве +2...+4 градуса, а в Подмосковье 0...+5",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повышается и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20210315/klimat-1601188888.html
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россия, александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество