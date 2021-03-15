https://ria.ru/20210315/poezd-1601241060.html

В Тюмени сошедший с рельсов вагон перегородил дорогу к аэропорту

В Тюмени сошедший с рельсов вагон перегородил дорогу к аэропорту

Железнодорожный вагон сошел с рельсов на переезде в Тюмени, перегородив движение транспорта по трассе в сторону аэропорта Рощино, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:20

2021-03-15T13:20

2021-03-15T13:25

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

тюмень

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601241268_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_c3b6a2baeb5c45808b82263aca031f35.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Железнодорожный вагон сошел с рельсов на переезде в Тюмени, перегородив движение транспорта по трассе в сторону аэропорта Рощино, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД, движение регулируется вручную. Сейчас решается вопрос о перенаправлении транспорта, следующего в сторону Ирбитского тракта и аэропорта, по Старорощинскому шоссе, добавили в ведомстве.Уральское следственное управление на транспорте СК РФ в понедельник сообщает, что по факту схода вагона с рельсов организована проверка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/poezd-1600528301.html

тюменская область

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, тюмень, происшествия