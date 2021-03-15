В Тюмени сошедший с рельсов вагон перегородил дорогу к аэропорту
13:20 15.03.2021 (обновлено: 13:25 15.03.2021)
© ГИБДД по Тюменской областиНа месте схода железнодорожного вагона в Тюмени
© ГИБДД по Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Железнодорожный вагон сошел с рельсов на переезде в Тюмени, перегородив движение транспорта по трассе в сторону аэропорта Рощино, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.
"Ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту в сторону аэропорта Рощино, здесь на железнодорожном переезде сошел с рельсов железнодорожный вагон, перегородив автомагистраль", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД, движение регулируется вручную. Сейчас решается вопрос о перенаправлении транспорта, следующего в сторону Ирбитского тракта и аэропорта, по Старорощинскому шоссе, добавили в ведомстве.
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ в понедельник сообщает, что по факту схода вагона с рельсов организована проверка.
"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе исполняющего обязанности руководителя Тюменского следственного отдела на транспорте следственного управления, сотрудников полиции. В настоящее время следственными органами проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники железной дороги, очевидцы, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.