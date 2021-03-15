Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/poezd-1601241060.html
В Тюмени сошедший с рельсов вагон перегородил дорогу к аэропорту
В Тюмени сошедший с рельсов вагон перегородил дорогу к аэропорту
Железнодорожный вагон сошел с рельсов на переезде в Тюмени, перегородив движение транспорта по трассе в сторону аэропорта Рощино, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:20
2021-03-15T13:25
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
тюмень
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601241268_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_c3b6a2baeb5c45808b82263aca031f35.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Железнодорожный вагон сошел с рельсов на переезде в Тюмени, перегородив движение транспорта по трассе в сторону аэропорта Рощино, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД, движение регулируется вручную. Сейчас решается вопрос о перенаправлении транспорта, следующего в сторону Ирбитского тракта и аэропорта, по Старорощинскому шоссе, добавили в ведомстве.Уральское следственное управление на транспорте СК РФ в понедельник сообщает, что по факту схода вагона с рельсов организована проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/poezd-1600528301.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601241268_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_230656532e3b2e091e2a459ad75de07a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, тюмень, происшествия

В Тюмени сошедший с рельсов вагон перегородил дорогу к аэропорту

13:20 15.03.2021 (обновлено: 13:25 15.03.2021)
 
© ГИБДД по Тюменской областиНа месте схода железнодорожного вагона в Тюмени
На месте схода железнодорожного вагона в Тюмени - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© ГИБДД по Тюменской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Железнодорожный вагон сошел с рельсов на переезде в Тюмени, перегородив движение транспорта по трассе в сторону аэропорта Рощино, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.
"Ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту в сторону аэропорта Рощино, здесь на железнодорожном переезде сошел с рельсов железнодорожный вагон, перегородив автомагистраль", - говорится в сообщении.
Западно-Сибирская железная дорога - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 20:15
Грузовой поезд сошел с рельсов в Самарской области
Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД, движение регулируется вручную. Сейчас решается вопрос о перенаправлении транспорта, следующего в сторону Ирбитского тракта и аэропорта, по Старорощинскому шоссе, добавили в ведомстве.
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ в понедельник сообщает, что по факту схода вагона с рельсов организована проверка.
"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе исполняющего обязанности руководителя Тюменского следственного отдела на транспорте следственного управления, сотрудников полиции. В настоящее время следственными органами проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники железной дороги, очевидцы, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Тюменская областьТюменьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния