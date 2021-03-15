В Красноярском крае троих подростков госпитализировали с отравлением

"Тринадцатого марта 2021 года в утреннее время 17 учащихся КГАОУ "Школа космонавтики" в возрасте от 15 до 17 лет обратились в медицинский пункт с жалобами на боли в животе, трое впоследствии были госпитализированы. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.