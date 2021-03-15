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В Красноярском крае троих подростков госпитализировали с отравлением
В Красноярском крае троих подростков госпитализировали с отравлением
Трое учащихся школы космонавтики из красноярского Железногорска госпитализированы с отравлением, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:07
2021-03-15T09:07
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
железногорск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Трое учащихся школы космонавтики из красноярского Железногорска госпитализированы с отравлением, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.По предварительным данным, 12 марта вечером учащиеся школы, находящиеся здесь на круглосуточном пребывании, приняли пищу, поставленную в рамках муниципального контракта КГБУ "Центр Питания". В данный момент специалисты устанавливают источник заражения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, железногорск , происшествия

В Красноярском крае троих подростков госпитализировали с отравлением

09:07 15.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Трое учащихся школы космонавтики из красноярского Железногорска госпитализированы с отравлением, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Тринадцатого марта 2021 года в утреннее время 17 учащихся КГАОУ "Школа космонавтики" в возрасте от 15 до 17 лет обратились в медицинский пункт с жалобами на боли в животе, трое впоследствии были госпитализированы. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, 12 марта вечером учащиеся школы, находящиеся здесь на круглосуточном пребывании, приняли пищу, поставленную в рамках муниципального контракта КГБУ "Центр Питания". В данный момент специалисты устанавливают источник заражения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайЖелезногорскПроисшествия
 
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