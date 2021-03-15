https://ria.ru/20210315/podrostki-1601198542.html
В Красноярском крае троих подростков госпитализировали с отравлением
В Красноярском крае троих подростков госпитализировали с отравлением
Трое учащихся школы космонавтики из красноярского Железногорска госпитализированы с отравлением, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:07
2021-03-15T09:07
2021-03-15T09:07
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
железногорск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. Трое учащихся школы космонавтики из красноярского Железногорска госпитализированы с отравлением, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.По предварительным данным, 12 марта вечером учащиеся школы, находящиеся здесь на круглосуточном пребывании, приняли пищу, поставленную в рамках муниципального контракта КГБУ "Центр Питания". В данный момент специалисты устанавливают источник заражения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210315/obvinenie-1601197130.html
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, железногорск , происшествия