https://ria.ru/20210315/pitanie-1601339033.html

Школьные обеды в Подмосковье будут оценивать через мобильное приложение

Школьные обеды в Подмосковье будут оценивать через мобильное приложение

Качество школьных обедов начали контролировать в Московской области с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:14

2021-03-15T16:14

2021-03-15T16:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Качество школьных обедов начали контролировать в Московской области с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, отметив, что собранная информация будет поступать на проверку в центр управления регионом (ЦУР)."С сегодняшнего дня школьные обеды в Московской области будут контролировать с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья". Через цифровой сервис будет отслеживаться качество обедов в 1219 школах региона", - сказал глава ведомства Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.Кроме этого, мобильное приложение позволит отслеживать нарушения в части приготовления завтраков и содержания санузлов, добавили в ведомстве. Контролировать процесс будут сотрудники, ответственные за организацию питания. Их задача – ежедневно в мобильном приложении по чек-листу проводить фотофиксацию пищеблока, накрытых столов, всех видов блюд и обеденного меню.

https://ria.ru/20210315/vyplaty-1601337024.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)