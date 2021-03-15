Школьные обеды в Подмосковье будут оценивать через мобильное приложение
16:14 15.03.2021 (обновлено: 16:19 15.03.2021)
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Качество школьных обедов начали контролировать в Московской области с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, отметив, что собранная информация будет поступать на проверку в центр управления регионом (ЦУР).
"С сегодняшнего дня школьные обеды в Московской области будут контролировать с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья". Через цифровой сервис будет отслеживаться качество обедов в 1219 школах региона", - сказал глава ведомства Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме этого, мобильное приложение позволит отслеживать нарушения в части приготовления завтраков и содержания санузлов, добавили в ведомстве. Контролировать процесс будут сотрудники, ответственные за организацию питания. Их задача – ежедневно в мобильном приложении по чек-листу проводить фотофиксацию пищеблока, накрытых столов, всех видов блюд и обеденного меню.
"Таким образом отслеживается соответствие школьной еды технологическим картам приготовления блюд, соответствие кулинарных изделий и готовых блюд ГОСТу и утвержденному меню, соблюдение санитарных и гигиенических норм эксплуатации пищеблока. Результаты проверок направляются в центр управления регионом (ЦУР)", - добавили в пресс-службе.