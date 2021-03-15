Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210315/pitanie-1601339033.html
Школьные обеды в Подмосковье будут оценивать через мобильное приложение
Школьные обеды в Подмосковье будут оценивать через мобильное приложение
Качество школьных обедов начали контролировать в Московской области с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", сообщили в пресс-службе министерства РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:14
2021-03-15T16:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615443_0:152:3100:1895_1920x0_80_0_0_e1897e48da54419890e236b58d739a3e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Качество школьных обедов начали контролировать в Московской области с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, отметив, что собранная информация будет поступать на проверку в центр управления регионом (ЦУР)."С сегодняшнего дня школьные обеды в Московской области будут контролировать с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья". Через цифровой сервис будет отслеживаться качество обедов в 1219 школах региона", - сказал глава ведомства Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.Кроме этого, мобильное приложение позволит отслеживать нарушения в части приготовления завтраков и содержания санузлов, добавили в ведомстве. Контролировать процесс будут сотрудники, ответственные за организацию питания. Их задача – ежедневно в мобильном приложении по чек-листу проводить фотофиксацию пищеблока, накрытых столов, всех видов блюд и обеденного меню.
https://ria.ru/20210315/vyplaty-1601337024.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615443_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_af3ff3f1885bcd6b8d5f5ce72f45ecfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Школьные обеды в Подмосковье будут оценивать через мобильное приложение

16:14 15.03.2021 (обновлено: 16:19 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкШкольница обедает в столовой
Школьница обедает в столовой - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Качество школьных обедов начали контролировать в Московской области с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона, отметив, что собранная информация будет поступать на проверку в центр управления регионом (ЦУР).
"С сегодняшнего дня школьные обеды в Московской области будут контролировать с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья". Через цифровой сервис будет отслеживаться качество обедов в 1219 школах региона", - сказал глава ведомства Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 16:07Новости Подмосковья
Жители Подмосковья смогут подать заявление на перерасчет детских выплат
Кроме этого, мобильное приложение позволит отслеживать нарушения в части приготовления завтраков и содержания санузлов, добавили в ведомстве. Контролировать процесс будут сотрудники, ответственные за организацию питания. Их задача – ежедневно в мобильном приложении по чек-листу проводить фотофиксацию пищеблока, накрытых столов, всех видов блюд и обеденного меню.
"Таким образом отслеживается соответствие школьной еды технологическим картам приготовления блюд, соответствие кулинарных изделий и готовых блюд ГОСТу и утвержденному меню, соблюдение санитарных и гигиенических норм эксплуатации пищеблока. Результаты проверок направляются в центр управления регионом (ЦУР)", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния