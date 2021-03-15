https://ria.ru/20210315/pandemiya-1601336166.html

В Москве на фоне пандемии увеличилось количество смертей от инфаркта

В Москве на фоне пандемии увеличилось количество смертей от инфаркта

На фоне пандемии смертей от инфаркта в Москве стало больше за счет сочетания инфаркта с коронавирусом, увеличился процент смертей у пациентов до 60 лет,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:04

2021-03-15T16:04

2021-03-15T16:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. На фоне пандемии смертей от инфаркта в Москве стало больше за счет сочетания инфаркта с коронавирусом, увеличился процент смертей у пациентов до 60 лет, сообщила главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Москвы Елена Васильева в рамках VI международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".Она отметила, что по данным исследований, в Москве в первые два квартала 2020 года количество больных с инфарктом уменьшилось, а в то же время количество умерших больных от инфаркта увеличилось. В то же время в 4 квартале 2020 года количество умерших от инфаркта не превышает показатели 2019 года.Она также отметила, что на фоне пандемии увеличилось время обращения за помощью после наступления боли. "В Москве мы видели резкое удлинение времени "боль-звонок". Если среднее время составляло 120 минут до пандемии, то на фоне пандемии время стало почти в 3 раза больше. Впервые за несколько лет мы стали видеть много поздних поступлений, мы стали видеть разрывы миокарда, чего практически не видели в "мирное" время", - сказала Васильева.

https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601332596.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/vaktsina-1601325400.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество