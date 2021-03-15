СК назвал возможную причину отравления детей угарным газом в КБР
НАЛЬЧИК, 15 мар - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту отравления шестерых детей угарным газом в пригороде Нальчика, по предварительным данным, причиной отравления мог стать плохо смонтированный дымоход, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в поселке Белая речка в пригороде Нальчика угарным газом отравились шестеро детей в возрасте от нескольких месяцев до семи лет. По данным регионального минздрава, трое детей в возрасте пяти месяцев, 4 и 5 лет находятся в реанимации, еще три ребенка - в гастроэнтерологическом отделении республиканской детской клинической больницы в Нальчике.
27 февраля, 20:46В самарском селе три человека отравились угарным газом
"По предварительным данным, в ночь на 15 марта в пригороде Нальчика в одном из частных домовладений из-за ненадлежаще смонтированного канала дымоудаления произошло накопление угарного газа, повлекшее отравление шести несовершеннолетних, находившихся в жилых помещениях", - говорится в сообщении.
По данным регионального СК, в медицинское учреждение были доставлены трое пострадавших, здоровью остальных угрозы нет.