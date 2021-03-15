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СК назвал возможную причину отравления детей угарным газом в КБР
СК назвал возможную причину отравления детей угарным газом в КБР
Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту отравления шестерых детей угарным газом в пригороде Нальчика, по предварительным... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:12
2021-03-15T15:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 15 мар - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту отравления шестерых детей угарным газом в пригороде Нальчика, по предварительным данным, причиной отравления мог стать плохо смонтированный дымоход, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в воскресенье в поселке Белая речка в пригороде Нальчика угарным газом отравились шестеро детей в возрасте от нескольких месяцев до семи лет. По данным регионального минздрава, трое детей в возрасте пяти месяцев, 4 и 5 лет находятся в реанимации, еще три ребенка - в гастроэнтерологическом отделении республиканской детской клинической больницы в Нальчике.По данным регионального СК, в медицинское учреждение были доставлены трое пострадавших, здоровью остальных угрозы нет.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия

СК назвал возможную причину отравления детей угарным газом в КБР

15:12 15.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 15 мар - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту отравления шестерых детей угарным газом в пригороде Нальчика, по предварительным данным, причиной отравления мог стать плохо смонтированный дымоход, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в поселке Белая речка в пригороде Нальчика угарным газом отравились шестеро детей в возрасте от нескольких месяцев до семи лет. По данным регионального минздрава, трое детей в возрасте пяти месяцев, 4 и 5 лет находятся в реанимации, еще три ребенка - в гастроэнтерологическом отделении республиканской детской клинической больницы в Нальчике.
В селе Сергиевск Самарской области три человека отравились угарным газом - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
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В самарском селе три человека отравились угарным газом

"По предварительным данным, в ночь на 15 марта в пригороде Нальчика в одном из частных домовладений из-за ненадлежаще смонтированного канала дымоудаления произошло накопление угарного газа, повлекшее отравление шести несовершеннолетних, находившихся в жилых помещениях", - говорится в сообщении.

По данным регионального СК, в медицинское учреждение были доставлены трое пострадавших, здоровью остальных угрозы нет.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НальчикПроисшествия
 
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