https://ria.ru/20210315/otravlenie-1601322503.html

СК назвал возможную причину отравления детей угарным газом в КБР

СК назвал возможную причину отравления детей угарным газом в КБР

Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту отравления шестерых детей угарным газом в пригороде Нальчика, по предварительным... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:12

2021-03-15T15:12

2021-03-15T15:12

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 15 мар - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту отравления шестерых детей угарным газом в пригороде Нальчика, по предварительным данным, причиной отравления мог стать плохо смонтированный дымоход, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в воскресенье в поселке Белая речка в пригороде Нальчика угарным газом отравились шестеро детей в возрасте от нескольких месяцев до семи лет. По данным регионального минздрава, трое детей в возрасте пяти месяцев, 4 и 5 лет находятся в реанимации, еще три ребенка - в гастроэнтерологическом отделении республиканской детской клинической больницы в Нальчике.По данным регионального СК, в медицинское учреждение были доставлены трое пострадавших, здоровью остальных угрозы нет.

https://ria.ru/20210227/gaz-1599266680.html

россия

нальчик

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия