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Главе фирмы в Красноярске предъявили обвинение из-за отравлений в школах
Главе фирмы в Красноярске предъявили обвинение из-за отравлений в школах
В рамках дела о массовом отравлении школьников в Красноярске предъявлено обвинение председателю кооператива "Аленушка", где были найдены возбудители иерсиниоза, РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T08:50
2021-03-15T16:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. В рамках дела о массовом отравлении школьников в Красноярске предъявлено обвинение председателю кооператива "Аленушка", где были найдены возбудители иерсиниоза, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. По уточненной информации СК, было зафиксировано 115 отравившихся. Во всех образовательных учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект"."В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступления предъявлено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива "Аленушка", в овощехранилищах которого в ходе эпидемиологического расследования, проводимого Роспотребнадзором по Красноярскому краю, обнаружены возбудители заболевания иерсиниоз. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что прокуратура "в целях обеспечения всестороннего и объективного расследования" передала дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из полиции в региональный главк СК. Оно объединено в одно производство с делом об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210309/otravlenie-1600433042.html
https://ria.ru/20201207/dezinfektsiya-1588050852.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

Главе фирмы в Красноярске предъявили обвинение из-за отравлений в школах

08:50 15.03.2021 (обновлено: 16:27 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 15 мар - РИА Новости. В рамках дела о массовом отравлении школьников в Красноярске предъявлено обвинение председателю кооператива "Аленушка", где были найдены возбудители иерсиниоза, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось, что с 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. По уточненной информации СК, было зафиксировано 115 отравившихся. Во всех образовательных учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект".
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"В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступления предъявлено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива "Аленушка", в овощехранилищах которого в ходе эпидемиологического расследования, проводимого Роспотребнадзором по Красноярскому краю, обнаружены возбудители заболевания иерсиниоз. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что прокуратура "в целях обеспечения всестороннего и объективного расследования" передала дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из полиции в региональный главк СК. Оно объединено в одно производство с делом об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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