https://ria.ru/20210315/obligatsii-1601377671.html

Источник рассказал о размещении Telegram облигаций на миллиард долларов

Источник рассказал о размещении Telegram облигаций на миллиард долларов

Компания Telegram разместила 12 марта пятилетние конвертируемые облигации объемом миллиард долларов с доходностью семь процентов годовых, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T19:15

2021-03-15T19:15

2021-03-15T20:25

telegram (приложение)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания Telegram разместила 12 марта пятилетние конвертируемые облигации объемом миллиард долларов с доходностью семь процентов годовых, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке.По словам собеседника агентства, это вызвало ажиотажный интерес. Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы. Заявки на облигации компания собирала на прошлой неделе. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и "Атон".Бумаги размещались с прицелом на крупных инвесторов — принимались заявки в размере от 500 тысяч долларов. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с десятипроцентным дисконтом к цене размещения акций.О планах Telegram Павла Дурова разместить конвертируемые облигации в объеме более одного миллиарда долларов стало известно в феврале. Описывая свой бизнес в материалах для инвесторов, компания указывала на последовательный рост более чем на 40 процентов в год на протяжении более семи лет, а также напоминала, что мессенджер стал самым скачиваемым неигровым мобильным приложением в январе 2021 года (по данным компании Sensor Tower).Telegram позиционирует себя как площадку, способную захватить значительную долю рынка мобильной рекламы, которая оценивается в 200-400 миллиардов долларов. Компания называла существующий объем рекламного пространства мессенджера в 430 миллиардов просмотров в месяц в телеграм-каналах. Среди других отличительных качеств компания указывала на потенциальное развитие дополнительных источников дохода, не связанных с рекламой, и на высокоэффективную работу при низких затратах на одного пользователя.

https://ria.ru/20210302/durov-1599543015.html

https://ria.ru/20210310/aktsii-1600601184.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), экономика