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https://ria.ru/20210315/obligatsii-1601377671.html
Источник рассказал о размещении Telegram облигаций на миллиард долларов
Источник рассказал о размещении Telegram облигаций на миллиард долларов
Компания Telegram разместила 12 марта пятилетние конвертируемые облигации объемом миллиард долларов с доходностью семь процентов годовых, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T19:15
2021-03-15T20:25
telegram (приложение)
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания Telegram разместила 12 марта пятилетние конвертируемые облигации объемом миллиард долларов с доходностью семь процентов годовых, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке.По словам собеседника агентства, это вызвало ажиотажный интерес. Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы. Заявки на облигации компания собирала на прошлой неделе. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и "Атон".Бумаги размещались с прицелом на крупных инвесторов — принимались заявки в размере от 500 тысяч долларов. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с десятипроцентным дисконтом к цене размещения акций.О планах Telegram Павла Дурова разместить конвертируемые облигации в объеме более одного миллиарда долларов стало известно в феврале. Описывая свой бизнес в материалах для инвесторов, компания указывала на последовательный рост более чем на 40 процентов в год на протяжении более семи лет, а также напоминала, что мессенджер стал самым скачиваемым неигровым мобильным приложением в январе 2021 года (по данным компании Sensor Tower).Telegram позиционирует себя как площадку, способную захватить значительную долю рынка мобильной рекламы, которая оценивается в 200-400 миллиардов долларов. Компания называла существующий объем рекламного пространства мессенджера в 430 миллиардов просмотров в месяц в телеграм-каналах. Среди других отличительных качеств компания указывала на потенциальное развитие дополнительных источников дохода, не связанных с рекламой, и на высокоэффективную работу при низких затратах на одного пользователя.
https://ria.ru/20210302/durov-1599543015.html
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telegram (приложение), экономика

Источник рассказал о размещении Telegram облигаций на миллиард долларов

19:15 15.03.2021 (обновлено: 20:25 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Компания Telegram разместила 12 марта пятилетние конвертируемые облигации объемом миллиард долларов с доходностью семь процентов годовых, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке.
По словам собеседника агентства, это вызвало ажиотажный интерес. Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы. Заявки на облигации компания собирала на прошлой неделе. Организаторами выступили "ВТБ Капитал" и "Атон".
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 09:34
Инвесторы TON потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов
Бумаги размещались с прицелом на крупных инвесторов — принимались заявки в размере от 500 тысяч долларов. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного размещения акций (IPO) Telegram с десятипроцентным дисконтом к цене размещения акций.
О планах Telegram Павла Дурова разместить конвертируемые облигации в объеме более одного миллиарда долларов стало известно в феврале. Описывая свой бизнес в материалах для инвесторов, компания указывала на последовательный рост более чем на 40 процентов в год на протяжении более семи лет, а также напоминала, что мессенджер стал самым скачиваемым неигровым мобильным приложением в январе 2021 года (по данным компании Sensor Tower).
Telegram позиционирует себя как площадку, способную захватить значительную долю рынка мобильной рекламы, которая оценивается в 200-400 миллиардов долларов. Компания называла существующий объем рекламного пространства мессенджера в 430 миллиардов просмотров в месяц в телеграм-каналах. Среди других отличительных качеств компания указывала на потенциальное развитие дополнительных источников дохода, не связанных с рекламой, и на высокоэффективную работу при низких затратах на одного пользователя.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 13:30
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Telegram (приложение)Экономика
 
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