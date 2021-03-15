https://ria.ru/20210315/myanma-1601392963.html
Правозащитники заявили о гибели 20 человек на акциях протеста в Мьянме
Правозащитники заявили о гибели 20 человек на акциях протеста в Мьянме
Двадцать человек погибли и более 60 получили ранения в понедельник при подавлении силами безопасности протестных акций в городах Мьянмы, сообщает местная... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T21:56
2021-03-15T21:56
2021-03-15T21:56
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
аун сан су чжи
янгон (город)
мьянма
мандалай (город)
в мире
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БАНГКОК, 14 мар - РИА Новости. Двадцать человек погибли и более 60 получили ранения в понедельник при подавлении силами безопасности протестных акций в городах Мьянмы, сообщает местная Ассоциация помощи политическим заключенным.Ассоциация также уточняет число погибших 14 марта: в воскресенье правозащитники сообщали о 38 погибших, в то время как по уточненным данным в тот день в Мьянме погибли 74 участника протестов.В понедельник протестующие погибли в городах Янгон, Мандалай, Баго, Магуэ, Монива и других, сообщает ассоциация. На 15 марта с момента прихода к власти военных и первых массовых демонстраций в начале февраля в Мьянме в столкновениях с силами безопасности погибли 183 человека, говорится в сообщении.Отмечается, что общее число арестованных по стране на настоящий момент составляет превышает 2,1 тысячи человек. Ассоциация отмечает, что эта цифра отражает только количество официально арестованных, которым предъявлены обвинения, тогда как задержанных в ходе протестов значительно больше.В двух городских районах Янгона в воскресенье было введено военное положение, которое продолжает действовать и в понедельник, говорится в сообщении.Начиная с 28 февраля военные власти Мьянмы начали применять более жесткие методы подавления протестов. Помимо слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль полиция и военнослужащие начали чаще применять боевое оружие. Также власти направили на разгон демонстраций воинские подразделения с боевым опытом борьбы против этнических повстанческих армий, действующих в пограничных штатах.Военные в Мьянме взяли власть 1 февраля, арестовав гражданских лидеров страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, военные пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей проходят ежедневно во многих городах Мьянмы с начала февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.4
https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html
https://ria.ru/20210305/snaypery-1600140448.html
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янгон (город)
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, янгон (город), мьянма, мандалай (город), в мире
БАНГКОК, 14 мар - РИА Новости.
Двадцать человек погибли и более 60 получили ранения в понедельник при подавлении силами безопасности протестных акций в городах Мьянмы
, сообщает местная Ассоциация помощи политическим заключенным.
Ассоциация также уточняет число погибших 14 марта: в воскресенье правозащитники сообщали о 38 погибших, в то время как по уточненным данным в тот день в Мьянме погибли 74 участника протестов.
В понедельник протестующие погибли в городах Янгон
, Мандалай
, Баго, Магуэ, Монива и других, сообщает ассоциация. На 15 марта с момента прихода к власти военных и первых массовых демонстраций в начале февраля в Мьянме в столкновениях с силами безопасности погибли 183 человека, говорится в сообщении.
Отмечается, что общее число арестованных по стране на настоящий момент составляет превышает 2,1 тысячи человек. Ассоциация отмечает, что эта цифра отражает только количество официально арестованных, которым предъявлены обвинения, тогда как задержанных в ходе протестов значительно больше.
В двух городских районах Янгона в воскресенье было введено военное положение, которое продолжает действовать и в понедельник, говорится в сообщении.
Начиная с 28 февраля военные власти Мьянмы начали применять более жесткие методы подавления протестов. Помимо слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль полиция и военнослужащие начали чаще применять боевое оружие. Также власти направили на разгон демонстраций воинские подразделения с боевым опытом борьбы против этнических повстанческих армий, действующих в пограничных штатах.
Военные в Мьянме взяли власть 1 февраля, арестовав гражданских лидеров страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи
. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, военные пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Массовые протесты против военных властей проходят ежедневно во многих городах Мьянмы с начала февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.4