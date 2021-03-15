https://ria.ru/20210315/myanma-1601392963.html

Правозащитники заявили о гибели 20 человек на акциях протеста в Мьянме

Правозащитники заявили о гибели 20 человек на акциях протеста в Мьянме

Двадцать человек погибли и более 60 получили ранения в понедельник при подавлении силами безопасности протестных акций в городах Мьянмы, сообщает местная... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T21:56

2021-03-15T21:56

2021-03-15T21:56

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

аун сан су чжи

янгон (город)

мьянма

мандалай (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601178039_0:218:3072:1945_1920x0_80_0_0_a90dc8068b0f278e42f133266c5847fd.jpg

БАНГКОК, 14 мар - РИА Новости. Двадцать человек погибли и более 60 получили ранения в понедельник при подавлении силами безопасности протестных акций в городах Мьянмы, сообщает местная Ассоциация помощи политическим заключенным.Ассоциация также уточняет число погибших 14 марта: в воскресенье правозащитники сообщали о 38 погибших, в то время как по уточненным данным в тот день в Мьянме погибли 74 участника протестов.В понедельник протестующие погибли в городах Янгон, Мандалай, Баго, Магуэ, Монива и других, сообщает ассоциация. На 15 марта с момента прихода к власти военных и первых массовых демонстраций в начале февраля в Мьянме в столкновениях с силами безопасности погибли 183 человека, говорится в сообщении.Отмечается, что общее число арестованных по стране на настоящий момент составляет превышает 2,1 тысячи человек. Ассоциация отмечает, что эта цифра отражает только количество официально арестованных, которым предъявлены обвинения, тогда как задержанных в ходе протестов значительно больше.В двух городских районах Янгона в воскресенье было введено военное положение, которое продолжает действовать и в понедельник, говорится в сообщении.Начиная с 28 февраля военные власти Мьянмы начали применять более жесткие методы подавления протестов. Помимо слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль полиция и военнослужащие начали чаще применять боевое оружие. Также власти направили на разгон демонстраций воинские подразделения с боевым опытом борьбы против этнических повстанческих армий, действующих в пограничных штатах.Военные в Мьянме взяли власть 1 февраля, арестовав гражданских лидеров страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, военные пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей проходят ежедневно во многих городах Мьянмы с начала февраля. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.4

https://ria.ru/20210202/myanma-1595556725.html

https://ria.ru/20210305/snaypery-1600140448.html

https://ria.ru/20210212/my-boremsya-za-demokratiyu--miting-zhiteley-myanmy-u-rossiyskogo-posolstva-1597286434.html

янгон (город)

мьянма

мандалай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, янгон (город), мьянма, мандалай (город), в мире