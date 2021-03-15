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Военный режим в Мьянме установится на несколько лет, считает эксперт
Военный режим в Мьянме установится на несколько лет, считает эксперт
Военный режим в Мьянме установится на несколько лет, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, станет ли мировое сообщество оказывать давление на... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:31
2021-03-15T13:32
аун сан су чжи
высшая школа экономики (вшэ)
мьянма
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военный режим в Мьянме установится на несколько лет, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, станет ли мировое сообщество оказывать давление на государство, заявил РИА Новости профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.Однако, по его словам, даже в этом случае может наблюдаться позитивная ситуация. "Она заключается в том, что после двух-трех лет такого жесткого режима военные, как это часто бывает, вернутся к развитию своих экономических программ. Например, начнут эффективно использовать порт Мьянмы для перевозки грузов, начнут стимулировать малое и среднее производство. Пока что, несмотря на закручивание гаек в политической области, в экономической - полная свобода. В этом случае, думаю, мы будем иметь военный режим в мягком варианте", - заключил Маслов.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения ЧП, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. По данным мьянманских правозащитников, в ходе столкновений участников протестов с силами безопасности Мьянмы за период с 1 февраля по настоящее время погибли десятки человек, сотни получили ранения, более 2 тысяч арестованы.
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аун сан су чжи, высшая школа экономики (вшэ), мьянма, в мире

Военный режим в Мьянме установится на несколько лет, считает эксперт

13:31 15.03.2021 (обновлено: 13:32 15.03.2021)
 
© AP PhotoАкция протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма
Акция протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военный режим в Мьянме установится на несколько лет, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, станет ли мировое сообщество оказывать давление на государство, заявил РИА Новости профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
"Очевидно, что военные сейчас возьмут верх и произойдет фиксация военного режима на несколько лет - это самый привычный режим для Мьянмы. А в дальнейшем все зависит от того, станет ли мировое сообщество давить на Мьянму и не произойдет ли изоляции этого государства. Например, как это происходило в отношении Северной Кореи или Ирана. Если это произойдет, то я не исключаю, что Мьянма совсем обеднеет и мир вокруг нее расколется на два лагеря – так же, как раскололся вокруг Северной Кореи", - отметил эксперт.
Однако, по его словам, даже в этом случае может наблюдаться позитивная ситуация. "Она заключается в том, что после двух-трех лет такого жесткого режима военные, как это часто бывает, вернутся к развитию своих экономических программ. Например, начнут эффективно использовать порт Мьянмы для перевозки грузов, начнут стимулировать малое и среднее производство. Пока что, несмотря на закручивание гаек в политической области, в экономической - полная свобода. В этом случае, думаю, мы будем иметь военный режим в мягком варианте", - заключил Маслов.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения ЧП, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Протесты в Мьянме - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 21:48
Правозащитники заявили о гибели почти 40 человек на протестах в Мьянме
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. По данным мьянманских правозащитников, в ходе столкновений участников протестов с силами безопасности Мьянмы за период с 1 февраля по настоящее время погибли десятки человек, сотни получили ранения, более 2 тысяч арестованы.
 
Аун Сан Су ЧжиВысшая школа экономики (ВШЭ)МьянмаВ мире
 
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