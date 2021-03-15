https://ria.ru/20210315/myanma-1601247834.html

Военный режим в Мьянме установится на несколько лет, считает эксперт

Военный режим в Мьянме установится на несколько лет, считает эксперт

Военный режим в Мьянме установится на несколько лет, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, станет ли мировое сообщество оказывать давление на... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:31

2021-03-15T13:31

2021-03-15T13:32

аун сан су чжи

высшая школа экономики (вшэ)

мьянма

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военный режим в Мьянме установится на несколько лет, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, станет ли мировое сообщество оказывать давление на государство, заявил РИА Новости профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.Однако, по его словам, даже в этом случае может наблюдаться позитивная ситуация. "Она заключается в том, что после двух-трех лет такого жесткого режима военные, как это часто бывает, вернутся к развитию своих экономических программ. Например, начнут эффективно использовать порт Мьянмы для перевозки грузов, начнут стимулировать малое и среднее производство. Пока что, несмотря на закручивание гаек в политической области, в экономической - полная свобода. В этом случае, думаю, мы будем иметь военный режим в мягком варианте", - заключил Маслов.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения ЧП, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы с начала февраля. По данным мьянманских правозащитников, в ходе столкновений участников протестов с силами безопасности Мьянмы за период с 1 февраля по настоящее время погибли десятки человек, сотни получили ранения, более 2 тысяч арестованы.

https://ria.ru/20210314/myanma-1601178059.html

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аун сан су чжи, высшая школа экономики (вшэ), мьянма, в мире