Выставка художников-режиссеров ГИТИСа открылась в ГРАУНД Солянке
14:27 15.03.2021 (обновлено: 14:31 15.03.2021)
© галерея ГРАУНД СолянкаАфиша выставки "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© галерея ГРАУНД Солянка
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Выпускники курса Сценографии Дмитрия Крымова в ГИТИСе расскажут о театре в виде перформанса на выставке "8 ½ комнат" в галерее ГРАУНД Солянка, сообщают организаторы.
Экспозиция основана на восьми дипломных проектах художников-режиссеров в виде пространственных инсталляции. Выставка представляет собой художественный междисциплинарный антитеатр. А предметами изучения и переосмысления стали видео, звук, свет, живопись и скульптура, перформанс и документация творческого процесса.
"Родившись в стандартном для ГИТИСовского диплома формате макета, проекты выросли, приспосабливаясь к условиям выставки и восьми с половиной комнат, в которые их поместили", — поясняют организаторы.
Все работы литературоцентричны: то есть в основе каждой — пьеса, рассказ, сказка.
© Татьяна РозенскаяФрагмент инсталляции Гриши Рахмиловича "Вахтангов у окна" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
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Фрагмент инсталляции Гриши Рахмиловича "Вахтангов у окна" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
© Татьяна РозенскаяФрагмент инсталляции Саши Дыхне "Ежик и Медвежонок в разных районах Москвы" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
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Фрагмент инсталляции Саши Дыхне "Ежик и Медвежонок в разных районах Москвы" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
© Татьяна РозенскаяИнсталляция Маши Плавинской на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
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Инсталляция Маши Плавинской на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
© Татьяна РозенскаяФрагмент экспозиции на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
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Фрагмент экспозиции на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
© Татьяна РозенскаяИнсталляция Ани Иткиной "Нервный поиск живого трупа" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
5 из 5
Инсталляция Ани Иткиной "Нервный поиск живого трупа" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
1 из 5
Фрагмент инсталляции Гриши Рахмиловича "Вахтангов у окна" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
2 из 5
Фрагмент инсталляции Саши Дыхне "Ежик и Медвежонок в разных районах Москвы" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
3 из 5
Инсталляция Маши Плавинской на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
4 из 5
Фрагмент экспозиции на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
5 из 5
Инсталляция Ани Иткиной "Нервный поиск живого трупа" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
Как отмечают устроители, важно то, что "8 ½ комнат" проявлен в формате перформанса.
"Живое взаимодействие автора со своим произведением и, в то же время, со зрителем, наполняет инсталляцию смыслом, а присутствие актера в декорациях оживляет ее", — говорится в пресс-релизе проекта.
Цель выставки — показать, как далеко от театра может уйти театральный художник, как близки друг другу профессии режиссера и художника в современном театре, и где та точка, в которой встречаются современные театр и изобразительное искусство.
Выпускники, чьи работы представлены: Аня Гребенникова, Аня Иткина, Гриша Рахмилович, Лиза Гусева, Катя Шаргина, Саша Дыхне, Женя Ржезникова и Маша Плавинская.
Выставка "8 ½ комнат" в ГРАУНД Солянке продлится с 15 марта по 11 апреля.