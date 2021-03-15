Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210315/muzei-1601261768.html
Выставка художников-режиссеров ГИТИСа открылась в ГРАУНД Солянке
Выставка художников-режиссеров ГИТИСа открылась в ГРАУНД Солянке
Выпускники курса Сценографии Дмитрия Крымова в ГИТИСе расскажут о театре в виде перформанса на выставке "8 ½ комнат" в галерее ГРАУНД Солянка, сообщают... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:27
2021-03-15T14:31
театр
новости культуры
выставки
культура
дмитрий крымов
гитис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601284863_0:44:2048:1196_1920x0_80_0_0_9c0693c072a8c252cd219926dc4a1828.png
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Выпускники курса Сценографии Дмитрия Крымова в ГИТИСе расскажут о театре в виде перформанса на выставке "8 ½ комнат" в галерее ГРАУНД Солянка, сообщают организаторы.Экспозиция основана на восьми дипломных проектах художников-режиссеров в виде пространственных инсталляции. Выставка представляет собой художественный междисциплинарный антитеатр. А предметами изучения и переосмысления стали видео, звук, свет, живопись и скульптура, перформанс и документация творческого процесса.Все работы литературоцентричны: то есть в основе каждой — пьеса, рассказ, сказка.Как отмечают устроители, важно то, что "8 ½ комнат" проявлен в формате перформанса.Цель выставки — показать, как далеко от театра может уйти театральный художник, как близки друг другу профессии режиссера и художника в современном театре, и где та точка, в которой встречаются современные театр и изобразительное искусство.Выпускники, чьи работы представлены: Аня Гребенникова, Аня Иткина, Гриша Рахмилович, Лиза Гусева, Катя Шаргина, Саша Дыхне, Женя Ржезникова и Маша Плавинская.Выставка "8 ½ комнат" в ГРАУНД Солянке продлится с 15 марта по 11 апреля.
https://ria.ru/20210227/vystavka-1599188972.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601284863_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2e17e491c6791e3d8ea86ea798eb33fe.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, новости культуры, выставки, дмитрий крымов, гитис

Выставка художников-режиссеров ГИТИСа открылась в ГРАУНД Солянке

14:27 15.03.2021 (обновлено: 14:31 15.03.2021)
 
© галерея ГРАУНД СолянкаАфиша выставки "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
Афиша выставки 8 1/2 комнат в галерее ГРАУНД Солянка - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© галерея ГРАУНД Солянка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Выпускники курса Сценографии Дмитрия Крымова в ГИТИСе расскажут о театре в виде перформанса на выставке "8 ½ комнат" в галерее ГРАУНД Солянка, сообщают организаторы.
Экспозиция основана на восьми дипломных проектах художников-режиссеров в виде пространственных инсталляции. Выставка представляет собой художественный междисциплинарный антитеатр. А предметами изучения и переосмысления стали видео, звук, свет, живопись и скульптура, перформанс и документация творческого процесса.
"Родившись в стандартном для ГИТИСовского диплома формате макета, проекты выросли, приспосабливаясь к условиям выставки и восьми с половиной комнат, в которые их поместили", — поясняют организаторы.
Все работы литературоцентричны: то есть в основе каждой — пьеса, рассказ, сказка.
© Татьяна РозенскаяФрагмент инсталляции Гриши Рахмиловича "Вахтангов у окна" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
Фрагмент инсталляции Гриши Рахмиловича Вахтангов у окна на выставке 8 1/2 комнат в галерее ГРАУНД Солянка
1 из 5
Фрагмент инсталляции Гриши Рахмиловича "Вахтангов у окна" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
© Татьяна РозенскаяФрагмент инсталляции Саши Дыхне "Ежик и Медвежонок в разных районах Москвы" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
Фрагмент инсталляции Саши Дыхне Ежик и Медвежонок в разных районах Москвы на выставке 8 1/2 комнат в галерее ГРАУНД Солянка
2 из 5
Фрагмент инсталляции Саши Дыхне "Ежик и Медвежонок в разных районах Москвы" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
© Татьяна РозенскаяИнсталляция Маши Плавинской на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
Инсталляция Маши Плавинской Закулисье на выставке 8 1/2 комнат в галерее ГРАУНД Солянка
3 из 5
Инсталляция Маши Плавинской на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
© Татьяна РозенскаяФрагмент экспозиции на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
Фрагмент экспозиции на выставке 8 1/2 комнат в галерее ГРАУНД Солянка
4 из 5
Фрагмент экспозиции на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
© Татьяна РозенскаяИнсталляция Ани Иткиной "Нервный поиск живого трупа" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
Инсталляция Ани Иткиной Нервный поиск живого трупа на выставке 8 1/2 комнат в галерее ГРАУНД Солянка
5 из 5
Инсталляция Ани Иткиной "Нервный поиск живого трупа" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
1 из 5
Фрагмент инсталляции Гриши Рахмиловича "Вахтангов у окна" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
2 из 5
Фрагмент инсталляции Саши Дыхне "Ежик и Медвежонок в разных районах Москвы" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
3 из 5
Инсталляция Маши Плавинской на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
4 из 5
Фрагмент экспозиции на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
5 из 5
Инсталляция Ани Иткиной "Нервный поиск живого трупа" на выставке "8 1/2 комнат" в галерее ГРАУНД Солянка
© Татьяна Розенская
Как отмечают устроители, важно то, что "8 ½ комнат" проявлен в формате перформанса.
"Живое взаимодействие автора со своим произведением и, в то же время, со зрителем, наполняет инсталляцию смыслом, а присутствие актера в декорациях оживляет ее", — говорится в пресс-релизе проекта.
Цель выставки — показать, как далеко от театра может уйти театральный художник, как близки друг другу профессии режиссера и художника в современном театре, и где та точка, в которой встречаются современные театр и изобразительное искусство.
Выпускники, чьи работы представлены: Аня Гребенникова, Аня Иткина, Гриша Рахмилович, Лиза Гусева, Катя Шаргина, Саша Дыхне, Женя Ржезникова и Маша Плавинская.
Выставка "8 ½ комнат" в ГРАУНД Солянке продлится с 15 марта по 11 апреля.
Экспозиция Тракторист в городе художницы Наташи Арендт и скульптора Меер Айзенштадт на выставке Уроки ВХУТЕМАСа в доме-музее К.С. Станиславского в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 07:56Культура
Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в Доме-музее Станиславского в Москве
 
КультураТеатрНовости культурыВыставкиДмитрий КрымовГИТИС
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния