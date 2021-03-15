https://ria.ru/20210315/muzei-1601261768.html

Выставка художников-режиссеров ГИТИСа открылась в ГРАУНД Солянке

Выставка художников-режиссеров ГИТИСа открылась в ГРАУНД Солянке

Выпускники курса Сценографии Дмитрия Крымова в ГИТИСе расскажут о театре в виде перформанса на выставке "8 ½ комнат" в галерее ГРАУНД Солянка, сообщают... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:27

2021-03-15T14:27

2021-03-15T14:31

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дмитрий крымов

гитис

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Выпускники курса Сценографии Дмитрия Крымова в ГИТИСе расскажут о театре в виде перформанса на выставке "8 ½ комнат" в галерее ГРАУНД Солянка, сообщают организаторы.Экспозиция основана на восьми дипломных проектах художников-режиссеров в виде пространственных инсталляции. Выставка представляет собой художественный междисциплинарный антитеатр. А предметами изучения и переосмысления стали видео, звук, свет, живопись и скульптура, перформанс и документация творческого процесса.Все работы литературоцентричны: то есть в основе каждой — пьеса, рассказ, сказка.Как отмечают устроители, важно то, что "8 ½ комнат" проявлен в формате перформанса.Цель выставки — показать, как далеко от театра может уйти театральный художник, как близки друг другу профессии режиссера и художника в современном театре, и где та точка, в которой встречаются современные театр и изобразительное искусство.Выпускники, чьи работы представлены: Аня Гребенникова, Аня Иткина, Гриша Рахмилович, Лиза Гусева, Катя Шаргина, Саша Дыхне, Женя Ржезникова и Маша Плавинская.Выставка "8 ½ комнат" в ГРАУНД Солянке продлится с 15 марта по 11 апреля.

https://ria.ru/20210227/vystavka-1599188972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, выставки, дмитрий крымов, гитис