https://ria.ru/20210315/mospriroda-1602311483.html

Мосприрода приготовила тематические мероприятия в честь Дня Земли

Мосприрода приготовила тематические мероприятия в честь Дня Земли

Специалисты Мосприроды подготовили программу эколого-просветительских занятий, приуроченных к весеннему празднику - Дню Земли, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-15T17:00

2021-03-15T17:00

2021-03-22T14:04

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мосприрода

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Специалисты Мосприроды подготовили программу эколого-просветительских занятий, приуроченных к весеннему празднику - Дню Земли, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что специалистами подготовлена обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции экоцентра "Лесная сказка", где посетители смогут совершить маленькое интерактивное путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы, ближе познакомиться с их обитателями, услышать голоса птиц, определить деревья по стволам, поиграть в следопытов и ощутить ароматы леса. На экскурсионной программе "Весенние прогулки с Мосприродой" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" посетителей проведут экологическими тропами и маршрутами для наблюдения за просыпающейся флорой и фауной парка.Еще одна экскурсия "Природа – наш дом" пройдет в парке усадьбы Архангельское-Тюриково. На мастер-классах "Дом для скворцов" и "Дом для птиц" в Бирюлевском дендропарке можно будет изготовить скворечник. На тематическом занятии "Совы и совята" в экоцентре "Конный двор" расскажут о ночных стражах из царства пернатых. Занятия пройдут с 16 по 19 марта.

https://ria.ru/20210126/ptitsy-1595666953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы, москва