Мосприрода приготовила тематические мероприятия в честь Дня Земли
17:00 15.03.2021 (обновлено: 14:04 22.03.2021)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Специалисты Мосприроды подготовили программу эколого-просветительских занятий, приуроченных к весеннему празднику - Дню Земли, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Двадцатого марта ежегодно отмечается День Земли, торжество, которое объединяет экологические и природоохранные акции. ГПБУ "Мосприрода" подготовило бесплатные экскурсии, занятия и мастер-классы, посвященные международному празднику. В экскурсионных группах действуют ограничения по количеству человек и соблюдаются меры предосторожности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалистами подготовлена обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции экоцентра "Лесная сказка", где посетители смогут совершить маленькое интерактивное путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы, ближе познакомиться с их обитателями, услышать голоса птиц, определить деревья по стволам, поиграть в следопытов и ощутить ароматы леса. На экскурсионной программе "Весенние прогулки с Мосприродой" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" посетителей проведут экологическими тропами и маршрутами для наблюдения за просыпающейся флорой и фауной парка.
Еще одна экскурсия "Природа – наш дом" пройдет в парке усадьбы Архангельское-Тюриково. На мастер-классах "Дом для скворцов" и "Дом для птиц" в Бирюлевском дендропарке можно будет изготовить скворечник. На тематическом занятии "Совы и совята" в экоцентре "Конный двор" расскажут о ночных стражах из царства пернатых. Занятия пройдут с 16 по 19 марта.