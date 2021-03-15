https://ria.ru/20210315/mishustin-1601236821.html

Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школьных столовых

Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школьных столовых

Случаи отравления детей в школьных столовых недопустимы, еда должна быть качественной и здоровой, заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:01

2021-03-15T13:01

2021-03-15T13:07

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Случаи отравления детей в школьных столовых недопустимы, еда должна быть качественной и здоровой, заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.Глава правительства также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой доложить о качестве питания школьников с учетом случаев сообщений об отравлениях.С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано более сотни случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. По данным СК, их 115. Во всех образовательных учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект". Директор компании "Респект" объявлена в розыск, главе кооператива "Аленушка" предъявлено обвинение.Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов обеспечить бесплатным горячим питанием школьников начальных классов и лично контролировать ситуацию, проявлять халатность по отношению к детям недопустимо.Он отметил, что надо активнее привлекать родителей к контролю за организацией питания, так как они лучше всех понимают, что нужно их детям, что будем им на пользу.

https://ria.ru/20210315/obvinenie-1601197130.html

https://ria.ru/20201225/popova-1590895100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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михаил мишустин, общество