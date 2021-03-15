Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школьных столовых
13:01 15.03.2021 (обновлено: 13:07 15.03.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Cибирский федеральный округ. День четвертый
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Случаи отравления детей в школьных столовых недопустимы, еда должна быть качественной и здоровой, заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
"Последнее время были случаи отравления детей в школьных столовых, самое трудное - в Красноярском крае. Некоторые ребята оказались в больнице. Конечно, это недопустимо. Во всех школьных столовых, в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой", - сказал он.
Глава правительства также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой доложить о качестве питания школьников с учетом случаев сообщений об отравлениях.
"Татьяна Алексеевна, вы ведете эту работу, пожалуйста доложите, какие меры приняты с учетом последних случаев, мы с вами говорили об этом, что делается, чтобы эти случаи не повторялись", - добавил он.
С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано более сотни случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет. По данным СК, их 115. Во всех образовательных учреждениях приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. Было возбуждено три уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд приостановил на 85 суток деятельность красноярских предприятий "Аленушка", где при проверке нашли следы грызунов, и "Респект". Директор компании "Респект" объявлена в розыск, главе кооператива "Аленушка" предъявлено обвинение.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов обеспечить бесплатным горячим питанием школьников начальных классов и лично контролировать ситуацию, проявлять халатность по отношению к детям недопустимо.
25 декабря 2020, 12:38Попова рассказала о жалобах родителей на качество питания в школах
"Хочу еще раз обратить внимание руководителей регионов на эту ситуацию, все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, но здесь мало просто организовать эту работу, надо следить за тем, из каких продуктов приготовлена еда и, конечно, контролировать весь процесс, это неоднократно подчеркивал президент. Недопустимо проявлять халатность по отношению к детям и уж тем более к их здоровью", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что надо активнее привлекать родителей к контролю за организацией питания, так как они лучше всех понимают, что нужно их детям, что будем им на пользу.