В Калининграде суррогатную мать будут судить за получение маткапитала
15:00 15.03.2021 (обновлено: 16:52 15.03.2021)
КАЛИНИНГРАД, 15 мар — РИА Новости. Жительница Калининграда предстанет перед судом за мошенничество из-за получения материнского капитала на суррогатного ребенка, которого она родила и передала родителям, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, в марте 2019 года обвиняемая по договору о суррогатном материнстве родила ребенка, которого по условиям договора передала биологическим родителям. Затем она обратилась с заявлением в управление Пенсионного фонда России в Калининграде о выдаче государственного сертификата на материнский капитал по рождению второго ребенка. Как полагает следствие, при подаче документов она умышленно скрыла факт своего суррогатного материнства и добровольного отказа от родительских прав. Сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 рублей она использовала при погашении кредитного договора на строительство жилья.
"Следственными органами СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Калининграда, которая обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат. По уголовному делу собран достаточный объем доказательств, дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Калининградской области, в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу", — сказала Гацко.
Она отметила, что решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов проверки, проведенной УФСБ России по Калининградской области. На стадии предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме.
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