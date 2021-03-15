Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/matkapital-1601318937.html
В Калининграде суррогатную мать будут судить за получение маткапитала
В Калининграде суррогатную мать будут судить за получение маткапитала
Жительница Калининграда предстанет перед судом за мошенничество из-за получения материнского капитала на суррогатного ребенка, которого она родила и передала... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:00
2021-03-15T16:52
калининградская область
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
КАЛИНИНГРАД, 15 мар — РИА Новости. Жительница Калининграда предстанет перед судом за мошенничество из-за получения материнского капитала на суррогатного ребенка, которого она родила и передала родителям, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.По версии следствия, в марте 2019 года обвиняемая по договору о суррогатном материнстве родила ребенка, которого по условиям договора передала биологическим родителям. Затем она обратилась с заявлением в управление Пенсионного фонда России в Калининграде о выдаче государственного сертификата на материнский капитал по рождению второго ребенка. Как полагает следствие, при подаче документов она умышленно скрыла факт своего суррогатного материнства и добровольного отказа от родительских прав. Сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 рублей она использовала при погашении кредитного договора на строительство жилья.Она отметила, что решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов проверки, проведенной УФСБ России по Калининградской области. На стадии предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме.
https://ria.ru/20210218/podozrevaemye-1598098587.html
калининградская область
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде суррогатную мать будут судить за получение маткапитала

15:00 15.03.2021 (обновлено: 16:52 15.03.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 15 мар — РИА Новости. Жительница Калининграда предстанет перед судом за мошенничество из-за получения материнского капитала на суррогатного ребенка, которого она родила и передала родителям, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, в марте 2019 года обвиняемая по договору о суррогатном материнстве родила ребенка, которого по условиям договора передала биологическим родителям. Затем она обратилась с заявлением в управление Пенсионного фонда России в Калининграде о выдаче государственного сертификата на материнский капитал по рождению второго ребенка. Как полагает следствие, при подаче документов она умышленно скрыла факт своего суррогатного материнства и добровольного отказа от родительских прав. Сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 рублей она использовала при погашении кредитного договора на строительство жилья.

"Следственными органами СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Калининграда, которая обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат. По уголовному делу собран достаточный объем доказательств, дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Калининградской области, в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу", — сказала Гацко.

Она отметила, что решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов проверки, проведенной УФСБ России по Калининградской области. На стадии предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме.
Полиция Санкт-Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 22:01
В Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом
 
Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния