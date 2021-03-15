https://ria.ru/20210315/matkapital-1601318937.html

В Калининграде суррогатную мать будут судить за получение маткапитала

В Калининграде суррогатную мать будут судить за получение маткапитала

Жительница Калининграда предстанет перед судом за мошенничество из-за получения материнского капитала на суррогатного ребенка, которого она родила и передала... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:00

2021-03-15T15:00

2021-03-15T16:52

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 15 мар — РИА Новости. Жительница Калининграда предстанет перед судом за мошенничество из-за получения материнского капитала на суррогатного ребенка, которого она родила и передала родителям, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.По версии следствия, в марте 2019 года обвиняемая по договору о суррогатном материнстве родила ребенка, которого по условиям договора передала биологическим родителям. Затем она обратилась с заявлением в управление Пенсионного фонда России в Калининграде о выдаче государственного сертификата на материнский капитал по рождению второго ребенка. Как полагает следствие, при подаче документов она умышленно скрыла факт своего суррогатного материнства и добровольного отказа от родительских прав. Сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 рублей она использовала при погашении кредитного договора на строительство жилья.Она отметила, что решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов проверки, проведенной УФСБ России по Калининградской области. На стадии предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме.

https://ria.ru/20210218/podozrevaemye-1598098587.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, калининград, происшествия