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https://ria.ru/20210315/maslenitsa-1601225578.html
"Масленица. Вакцинация": как прогоняли зиму и COVID-19 в Никола-Ленивце
"Масленица. Вакцинация": как прогоняли зиму и COVID-19 в Никола-Ленивце
В Никола-Ленивце — крупнейшем арт-парке Европы, расположенном в Калужской области, — состоялись праздничные гулянья под названием "Масленица. Вакцинация"... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:45
2021-03-15T17:45
масленица
праздник
культура
новости культуры
никола-ленивец
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Галина Соколова. В Никола-Ленивце — крупнейшем арт-парке Европы, расположенном в Калужской области, — состоялись праздничные гулянья под названием "Масленица. Вакцинация". Сожжение инсталляции "Замок корона-людоеда", "Великое Лежание" Пахома, "блинкоины" и многое другое — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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масленица, праздник, фото, новости культуры, никола-ленивец

"Масленица. Вакцинация": как прогоняли зиму и COVID-19 в Никола-Ленивце

17:45 15.03.2021
 
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Галина Соколова. В Никола-Ленивце — крупнейшем арт-парке Европы, расположенном в Калужской области, — состоялись праздничные гулянья под названием "Масленица. Вакцинация". Сожжение инсталляции "Замок корона-людоеда", "Великое Лежание" Пахома, "блинкоины" и многое другое — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В этом году центральным арт-объектом стал 24-метровый "Замок корона-людоеда". Огромную инсталляцию, символизирующую пандемию коронавируса и все то плохое, что она с собой принесла, сооружали из лозы и сена десятки работников на протяжении последних трех месяцев.

"Хочется оставить это позади и начать все заново. Вот сожжем и, может, полегче станет", — отметил автор проекта — художник и основатель Никола-Ленивца Николай Полисский.

Масленица в Никола-Ленивце
1 из 7

В этом году центральным арт-объектом стал 24-метровый "Замок корона-людоеда". Огромную инсталляцию, символизирующую пандемию коронавируса и все то плохое, что она с собой принесла, сооружали из лозы и сена десятки работников на протяжении последних трех месяцев.

"Хочется оставить это позади и начать все заново. Вот сожжем и, может, полегче станет", — отметил автор проекта — художник и основатель Никола-Ленивца Николай Полисский.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Торжественное сожжение инсталляции состоялось ровно в 17:45 по московскому времени. До того гости Масленицы могли ходить вокруг дворца и даже заходить внутрь. Тем более что их там ждал актер, "экстрасенс", художник, музыкант Сергей Пахомов (Пахом). На несколько часов он стал частью перформанса-омовения "Великое Лежание". Погрузившись в ванну с подогретой водой, Пахом "вакцинировал" гостей брызгами и странными речами.

"Это ж какую силу воли надо иметь, чтобы забраться посреди бела дня в ванную. Это же надо иметь мужество недюжинное, как у меня. Ну и плюс тренировки ежедневные, конечно", — рассказывал эксцентричный художник публике, а потом громко смеялся.

Масленица в Никола-Ленивце
2 из 7

Торжественное сожжение инсталляции состоялось ровно в 17:45 по московскому времени. До того гости Масленицы могли ходить вокруг дворца и даже заходить внутрь. Тем более что их там ждал актер, "экстрасенс", художник, музыкант Сергей Пахомов (Пахом). На несколько часов он стал частью перформанса-омовения "Великое Лежание". Погрузившись в ванну с подогретой водой, Пахом "вакцинировал" гостей брызгами и странными речами.

"Это ж какую силу воли надо иметь, чтобы забраться посреди бела дня в ванную. Это же надо иметь мужество недюжинное, как у меня. Ну и плюс тренировки ежедневные, конечно", — рассказывал эксцентричный художник публике, а потом громко смеялся.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© Фото : Галина Соколова

Помимо изучения дворца из сена и омывающегося Пахома, гостям было еще чем заняться. Например, поучаствовать в народных гуляньях — вроде перетягивания каната или забивания гвоздей на скорость. Но многие предпочли крутить из соломы венки, куколок и другие фигурки.

Волонтеры, которых можно было узнать по белым комбинезонам с красным сердцем, утверждают, что такая "арт-терапия" — прекрасный способ избавиться от негативных мыслей, депрессии и тоски.

"Просто создаете такую фигурку. По желанию пишете на бумажке то плохое, от чего хотите избавиться, и сжигаете это", — инструктировали активисты посетителей.

Девушки плетут из сена венок во время празднования Масленицы в Никола-Ленивце
3 из 7

Помимо изучения дворца из сена и омывающегося Пахома, гостям было еще чем заняться. Например, поучаствовать в народных гуляньях — вроде перетягивания каната или забивания гвоздей на скорость. Но многие предпочли крутить из соломы венки, куколок и другие фигурки.

Волонтеры, которых можно было узнать по белым комбинезонам с красным сердцем, утверждают, что такая "арт-терапия" — прекрасный способ избавиться от негативных мыслей, депрессии и тоски.

"Просто создаете такую фигурку. По желанию пишете на бумажке то плохое, от чего хотите избавиться, и сжигаете это", — инструктировали активисты посетителей.

© Фото : Галина Соколова
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Кто-то создавал "скульптуры злости", кто-то ангелов, но особенно впечатляли соломенные венки. В них ходили и девушки и юноши. По мнению некоторых гостей, такие головные уборы напоминали нашумевший хоррор Ари Астера "Солнцестояние" (2019). Похожий носила героиня Флоренс Пью. Но в отличие от жутких событий, произошедших в этой ленте, в Никола-Ленивце атмосфера была куда более дружелюбная и позитивная.

Среди посетителей было много семей с детьми и даже собаками.

Масленица в Никола-Ленивце
4 из 7

Кто-то создавал "скульптуры злости", кто-то ангелов, но особенно впечатляли соломенные венки. В них ходили и девушки и юноши. По мнению некоторых гостей, такие головные уборы напоминали нашумевший хоррор Ари Астера "Солнцестояние" (2019). Похожий носила героиня Флоренс Пью. Но в отличие от жутких событий, произошедших в этой ленте, в Никола-Ленивце атмосфера была куда более дружелюбная и позитивная.

Среди посетителей было много семей с детьми и даже собаками.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© Фото : Галина Соколова

"Я уже и не рассчитываю здесь поесть блинов", — пожаловалась жительница Обнинска Юлия, пока ставила на зарядку телефон в свободную розетку в кафе "Угра" — месте притяжения всех голодных и замерзших туристов.

В этом году в Никола-Ленивец на масленичные гулянья приехало рекордное количество гостей — более четырех тысяч (обычно было около трех тысяч). Отсюда и километровые очереди в фуд-корты и туалеты.

"Людей и коммерции стало намного больше, чем в предыдущие годы", — рассказала Юлия. Оказалось, что она посещает местные Масленицы с 2008 года — почти с самого их основания (первые арт-объекты здесь начали сжигать в начале 2000-х. — Прим. ред.).

По ее словам, возвращаться в Никола-Ленивец ее вдохновляет энергетика этих мест. "Здесь будто очищаешься: смываешь с себя все плохое", — прокомментировала она.

Фигурки около фуд-корта. Никола-Ленивец (Калужская область)
5 из 7

"Я уже и не рассчитываю здесь поесть блинов", — пожаловалась жительница Обнинска Юлия, пока ставила на зарядку телефон в свободную розетку в кафе "Угра" — месте притяжения всех голодных и замерзших туристов.

В этом году в Никола-Ленивец на масленичные гулянья приехало рекордное количество гостей — более четырех тысяч (обычно было около трех тысяч). Отсюда и километровые очереди в фуд-корты и туалеты.

"Людей и коммерции стало намного больше, чем в предыдущие годы", — рассказала Юлия. Оказалось, что она посещает местные Масленицы с 2008 года — почти с самого их основания (первые арт-объекты здесь начали сжигать в начале 2000-х. — Прим. ред.).

По ее словам, возвращаться в Никола-Ленивец ее вдохновляет энергетика этих мест. "Здесь будто очищаешься: смываешь с себя все плохое", — прокомментировала она.

© Фото : Галина Соколова
© Фото : Галина Соколова

Блины достались самым терпеливым. Раздавали их бесплатно при наличии талона с надписью "блины". Некоторые посетители в шутку назвали небольшие бумажки "блинкоинами". Курс обмена был равен порции блинчиков со сметаной и глинтвейна (безалкогольного).

Перетягивание каната на праздновании Масленицы в Арт-парке Никола-Ленивец
6 из 7

Блины достались самым терпеливым. Раздавали их бесплатно при наличии талона с надписью "блины". Некоторые посетители в шутку назвали небольшие бумажки "блинкоинами". Курс обмена был равен порции блинчиков со сметаной и глинтвейна (безалкогольного).

© Фото : Галина Соколова
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Финалом, как и обещали организаторы, стало сожжение "Замка корона-людоеда", вокруг которого кольцом собралась многотысячная толпа. Инсталляция горела больше часа, прежде чем полностью развалилась.

Зрелище выглядело одновременно эффектно и устрашающе. Зрители с восторгом наблюдали за происходящим через камеры смартфонов — снять надо было все.

"Зима, уходи. Весна, приходи", — после праздника радостно кричали гости, спешащие кто на трансфер до Москвы, кто на парковку.

Масленица в Никола-Ленивце
7 из 7

Финалом, как и обещали организаторы, стало сожжение "Замка корона-людоеда", вокруг которого кольцом собралась многотысячная толпа. Инсталляция горела больше часа, прежде чем полностью развалилась.

Зрелище выглядело одновременно эффектно и устрашающе. Зрители с восторгом наблюдали за происходящим через камеры смартфонов — снять надо было все.

"Зима, уходи. Весна, приходи", — после праздника радостно кричали гости, спешащие кто на трансфер до Москвы, кто на парковку.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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