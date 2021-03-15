"Масленица. Вакцинация": как прогоняли зиму и COVID-19 в Никола-Ленивце
В этом году центральным арт-объектом стал 24-метровый "Замок корона-людоеда". Огромную инсталляцию, символизирующую пандемию коронавируса и все то плохое, что она с собой принесла, сооружали из лозы и сена десятки работников на протяжении последних трех месяцев.
"Хочется оставить это позади и начать все заново. Вот сожжем и, может, полегче станет", — отметил автор проекта — художник и основатель Никола-Ленивца Николай Полисский.
В этом году центральным арт-объектом стал 24-метровый "Замок корона-людоеда". Огромную инсталляцию, символизирующую пандемию коронавируса и все то плохое, что она с собой принесла, сооружали из лозы и сена десятки работников на протяжении последних трех месяцев.
"Хочется оставить это позади и начать все заново. Вот сожжем и, может, полегче станет", — отметил автор проекта — художник и основатель Никола-Ленивца Николай Полисский.
Торжественное сожжение инсталляции состоялось ровно в 17:45 по московскому времени. До того гости Масленицы могли ходить вокруг дворца и даже заходить внутрь. Тем более что их там ждал актер, "экстрасенс", художник, музыкант Сергей Пахомов (Пахом). На несколько часов он стал частью перформанса-омовения "Великое Лежание". Погрузившись в ванну с подогретой водой, Пахом "вакцинировал" гостей брызгами и странными речами.
"Это ж какую силу воли надо иметь, чтобы забраться посреди бела дня в ванную. Это же надо иметь мужество недюжинное, как у меня. Ну и плюс тренировки ежедневные, конечно", — рассказывал эксцентричный художник публике, а потом громко смеялся.
Торжественное сожжение инсталляции состоялось ровно в 17:45 по московскому времени. До того гости Масленицы могли ходить вокруг дворца и даже заходить внутрь. Тем более что их там ждал актер, "экстрасенс", художник, музыкант Сергей Пахомов (Пахом). На несколько часов он стал частью перформанса-омовения "Великое Лежание". Погрузившись в ванну с подогретой водой, Пахом "вакцинировал" гостей брызгами и странными речами.
"Это ж какую силу воли надо иметь, чтобы забраться посреди бела дня в ванную. Это же надо иметь мужество недюжинное, как у меня. Ну и плюс тренировки ежедневные, конечно", — рассказывал эксцентричный художник публике, а потом громко смеялся.
Помимо изучения дворца из сена и омывающегося Пахома, гостям было еще чем заняться. Например, поучаствовать в народных гуляньях — вроде перетягивания каната или забивания гвоздей на скорость. Но многие предпочли крутить из соломы венки, куколок и другие фигурки.
Волонтеры, которых можно было узнать по белым комбинезонам с красным сердцем, утверждают, что такая "арт-терапия" — прекрасный способ избавиться от негативных мыслей, депрессии и тоски.
"Просто создаете такую фигурку. По желанию пишете на бумажке то плохое, от чего хотите избавиться, и сжигаете это", — инструктировали активисты посетителей.
Помимо изучения дворца из сена и омывающегося Пахома, гостям было еще чем заняться. Например, поучаствовать в народных гуляньях — вроде перетягивания каната или забивания гвоздей на скорость. Но многие предпочли крутить из соломы венки, куколок и другие фигурки.
Волонтеры, которых можно было узнать по белым комбинезонам с красным сердцем, утверждают, что такая "арт-терапия" — прекрасный способ избавиться от негативных мыслей, депрессии и тоски.
"Просто создаете такую фигурку. По желанию пишете на бумажке то плохое, от чего хотите избавиться, и сжигаете это", — инструктировали активисты посетителей.
Кто-то создавал "скульптуры злости", кто-то ангелов, но особенно впечатляли соломенные венки. В них ходили и девушки и юноши. По мнению некоторых гостей, такие головные уборы напоминали нашумевший хоррор Ари Астера "Солнцестояние" (2019). Похожий носила героиня Флоренс Пью. Но в отличие от жутких событий, произошедших в этой ленте, в Никола-Ленивце атмосфера была куда более дружелюбная и позитивная.
Среди посетителей было много семей с детьми и даже собаками.
Кто-то создавал "скульптуры злости", кто-то ангелов, но особенно впечатляли соломенные венки. В них ходили и девушки и юноши. По мнению некоторых гостей, такие головные уборы напоминали нашумевший хоррор Ари Астера "Солнцестояние" (2019). Похожий носила героиня Флоренс Пью. Но в отличие от жутких событий, произошедших в этой ленте, в Никола-Ленивце атмосфера была куда более дружелюбная и позитивная.
Среди посетителей было много семей с детьми и даже собаками.
"Я уже и не рассчитываю здесь поесть блинов", — пожаловалась жительница Обнинска Юлия, пока ставила на зарядку телефон в свободную розетку в кафе "Угра" — месте притяжения всех голодных и замерзших туристов.
В этом году в Никола-Ленивец на масленичные гулянья приехало рекордное количество гостей — более четырех тысяч (обычно было около трех тысяч). Отсюда и километровые очереди в фуд-корты и туалеты.
"Людей и коммерции стало намного больше, чем в предыдущие годы", — рассказала Юлия. Оказалось, что она посещает местные Масленицы с 2008 года — почти с самого их основания (первые арт-объекты здесь начали сжигать в начале 2000-х. — Прим. ред.).
По ее словам, возвращаться в Никола-Ленивец ее вдохновляет энергетика этих мест. "Здесь будто очищаешься: смываешь с себя все плохое", — прокомментировала она.
"Я уже и не рассчитываю здесь поесть блинов", — пожаловалась жительница Обнинска Юлия, пока ставила на зарядку телефон в свободную розетку в кафе "Угра" — месте притяжения всех голодных и замерзших туристов.
В этом году в Никола-Ленивец на масленичные гулянья приехало рекордное количество гостей — более четырех тысяч (обычно было около трех тысяч). Отсюда и километровые очереди в фуд-корты и туалеты.
"Людей и коммерции стало намного больше, чем в предыдущие годы", — рассказала Юлия. Оказалось, что она посещает местные Масленицы с 2008 года — почти с самого их основания (первые арт-объекты здесь начали сжигать в начале 2000-х. — Прим. ред.).
По ее словам, возвращаться в Никола-Ленивец ее вдохновляет энергетика этих мест. "Здесь будто очищаешься: смываешь с себя все плохое", — прокомментировала она.
Блины достались самым терпеливым. Раздавали их бесплатно при наличии талона с надписью "блины". Некоторые посетители в шутку назвали небольшие бумажки "блинкоинами". Курс обмена был равен порции блинчиков со сметаной и глинтвейна (безалкогольного).
Блины достались самым терпеливым. Раздавали их бесплатно при наличии талона с надписью "блины". Некоторые посетители в шутку назвали небольшие бумажки "блинкоинами". Курс обмена был равен порции блинчиков со сметаной и глинтвейна (безалкогольного).
Финалом, как и обещали организаторы, стало сожжение "Замка корона-людоеда", вокруг которого кольцом собралась многотысячная толпа. Инсталляция горела больше часа, прежде чем полностью развалилась.
Зрелище выглядело одновременно эффектно и устрашающе. Зрители с восторгом наблюдали за происходящим через камеры смартфонов — снять надо было все.
"Зима, уходи. Весна, приходи", — после праздника радостно кричали гости, спешащие кто на трансфер до Москвы, кто на парковку.
Финалом, как и обещали организаторы, стало сожжение "Замка корона-людоеда", вокруг которого кольцом собралась многотысячная толпа. Инсталляция горела больше часа, прежде чем полностью развалилась.
Зрелище выглядело одновременно эффектно и устрашающе. Зрители с восторгом наблюдали за происходящим через камеры смартфонов — снять надо было все.
"Зима, уходи. Весна, приходи", — после праздника радостно кричали гости, спешащие кто на трансфер до Москвы, кто на парковку.