"Масленица. Вакцинация": как прогоняли зиму и COVID-19 в Никола-Ленивце

В этом году центральным арт-объектом стал 24-метровый "Замок корона-людоеда". Огромную инсталляцию, символизирующую пандемию коронавируса и все то плохое, что она с собой принесла, сооружали из лозы и сена десятки работников на протяжении последних трех месяцев.

"Хочется оставить это позади и начать все заново. Вот сожжем и, может, полегче станет", — отметил автор проекта — художник и основатель Никола-Ленивца Николай Полисский.