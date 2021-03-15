https://ria.ru/20210315/les-1601242853.html
В Иркутской области депутата заподозрили в незаконной рубке леса
В Иркутской области депутата заподозрили в незаконной рубке леса
Депутата районной думы в Иркутской области подозревают в незаконной рубке леса, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:27
2021-03-15T13:27
2021-03-15T13:27
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 15 мар – РИА Новости. Депутата районной думы в Иркутской области подозревают в незаконной рубке леса, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона.По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, не имея документов, разрешающих заготовку и перевозку древесины, организовал вырубку леса на территории Куйтунского лесничества.Проводятся необходимые следственные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/les-1592697193.html
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иркутская область, происшествия