https://ria.ru/20210315/les-1601242853.html

В Иркутской области депутата заподозрили в незаконной рубке леса

В Иркутской области депутата заподозрили в незаконной рубке леса

Депутата районной думы в Иркутской области подозревают в незаконной рубке леса, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:27

2021-03-15T13:27

2021-03-15T13:27

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 15 мар – РИА Новости. Депутата районной думы в Иркутской области подозревают в незаконной рубке леса, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона.По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, не имея документов, разрешающих заготовку и перевозку древесины, организовал вырубку леса на территории Куйтунского лесничества.Проводятся необходимые следственные действия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/les-1592697193.html

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, происшествия