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В Иркутской области депутата заподозрили в незаконной рубке леса
В Иркутской области депутата заподозрили в незаконной рубке леса
Депутата районной думы в Иркутской области подозревают в незаконной рубке леса, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:27
2021-03-15T13:27
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 15 мар – РИА Новости. Депутата районной думы в Иркутской области подозревают в незаконной рубке леса, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона.По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, не имея документов, разрешающих заготовку и перевозку древесины, организовал вырубку леса на территории Куйтунского лесничества.Проводятся необходимые следственные действия.
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иркутская область, происшествия

В Иркутской области депутата заподозрили в незаконной рубке леса

13:27 15.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ИРКУТСК, 15 мар – РИА Новости. Депутата районной думы в Иркутской области подозревают в незаконной рубке леса, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ региона.
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы муниципального образования Куйтунский район, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ (организатор незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Погрузочная площадка предприятия заготовки и глубокой переработки древесины в Верхней Туре - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 12:09
Чиновники Приангарья оказались причастны к незаконной вырубке леса
По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, не имея документов, разрешающих заготовку и перевозку древесины, организовал вырубку леса на территории Куйтунского лесничества.
Проводятся необходимые следственные действия.
 
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