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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210315/kurs-1601385122.html
Курс евро опустился ниже 87 рублей
Курс евро опустился ниже 87 рублей
Рубль продолжает дорожать по отношению к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T20:25
2021-03-15T21:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рубль продолжает дорожать по отношению к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.Так, к 20:03 мск курс евро расчетами "завтра" снижался на 64 копейки, до 87,06 рубля, доллар дешевеет на 31 копейку — до 73,02 рубля.В ходе торгов американская валюта опускалась до 72,90 рубля — впервые с декабря 2020 года, евро — до 86,97 рубля — минимума с минувшего августа.Российский рынок акций также растет. Рублевый индекс Мосбиржи к 16:15 мск рос на 1,22%, до 3582,53 пункта, долларовый РТС — на 1,56%, до 1543,15 пункта.В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и поднимался до 3596,31 пункта, индекс РТС на поддержке укрепляющегося рубля к доллару смог подняться к 1550,49 пункта и таким образом обновить максимум с февраля 2020 года.Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на один процент — до 68,53 доллара за баррель.
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динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, экономика

Курс евро опустился ниже 87 рублей

20:25 15.03.2021 (обновлено: 21:02 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рубль продолжает дорожать по отношению к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Так, к 20:03 мск курс евро расчетами "завтра" снижался на 64 копейки, до 87,06 рубля, доллар дешевеет на 31 копейку — до 73,02 рубля.
В ходе торгов американская валюта опускалась до 72,90 рубля — впервые с декабря 2020 года, евро — до 86,97 рубля — минимума с минувшего августа.
Российский рынок акций также растет. Рублевый индекс Мосбиржи к 16:15 мск рос на 1,22%, до 3582,53 пункта, долларовый РТС — на 1,56%, до 1543,15 пункта.
В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и поднимался до 3596,31 пункта, индекс РТС на поддержке укрепляющегося рубля к доллару смог подняться к 1550,49 пункта и таким образом обновить максимум с февраля 2020 года.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на один процент — до 68,53 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦены на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
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