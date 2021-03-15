https://ria.ru/20210315/kurs-1601385122.html
Курс евро опустился ниже 87 рублей
Курс евро опустился ниже 87 рублей
Рубль продолжает дорожать по отношению к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T20:25
2021-03-15T20:25
2021-03-15T21:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
московская биржа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_553e61b7c0ebe18102c6d04037c9968b.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рубль продолжает дорожать по отношению к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.Так, к 20:03 мск курс евро расчетами "завтра" снижался на 64 копейки, до 87,06 рубля, доллар дешевеет на 31 копейку — до 73,02 рубля.В ходе торгов американская валюта опускалась до 72,90 рубля — впервые с декабря 2020 года, евро — до 86,97 рубля — минимума с минувшего августа.Российский рынок акций также растет. Рублевый индекс Мосбиржи к 16:15 мск рос на 1,22%, до 3582,53 пункта, долларовый РТС — на 1,56%, до 1543,15 пункта.В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и поднимался до 3596,31 пункта, индекс РТС на поддержке укрепляющегося рубля к доллару смог подняться к 1550,49 пункта и таким образом обновить максимум с февраля 2020 года.Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на один процент — до 68,53 доллара за баррель.
https://ria.ru/20210315/stavka-1601382104.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dd9dddef02a88280e68fe20cd05617c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, экономика
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Рубль продолжает дорожать по отношению к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже
.
Так, к 20:03 мск курс евро расчетами "завтра" снижался на 64 копейки, до 87,06 рубля, доллар дешевеет на 31 копейку — до 73,02 рубля.
В ходе торгов американская валюта опускалась до 72,90 рубля — впервые с декабря 2020 года, евро — до 86,97 рубля — минимума с минувшего августа.
Российский рынок акций также растет. Рублевый индекс Мосбиржи к 16:15 мск рос на 1,22%, до 3582,53 пункта, долларовый РТС
— на 1,56%, до 1543,15 пункта.
В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и поднимался до 3596,31 пункта, индекс РТС на поддержке укрепляющегося рубля к доллару смог подняться к 1550,49 пункта и таким образом обновить максимум с февраля 2020 года.
Майский фьючерс на нефть марки Brent
снижается на один процент — до 68,53 доллара за баррель.