https://ria.ru/20210315/kurs-1601385122.html

Курс евро опустился ниже 87 рублей

Курс евро опустился ниже 87 рублей

Рубль продолжает дорожать по отношению к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:25

2021-03-15T20:25

2021-03-15T21:02

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

цены на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рубль продолжает дорожать по отношению к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.Так, к 20:03 мск курс евро расчетами "завтра" снижался на 64 копейки, до 87,06 рубля, доллар дешевеет на 31 копейку — до 73,02 рубля.В ходе торгов американская валюта опускалась до 72,90 рубля — впервые с декабря 2020 года, евро — до 86,97 рубля — минимума с минувшего августа.Российский рынок акций также растет. Рублевый индекс Мосбиржи к 16:15 мск рос на 1,22%, до 3582,53 пункта, долларовый РТС — на 1,56%, до 1543,15 пункта.В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и поднимался до 3596,31 пункта, индекс РТС на поддержке укрепляющегося рубля к доллару смог подняться к 1550,49 пункта и таким образом обновить максимум с февраля 2020 года.Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на один процент — до 68,53 доллара за баррель.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, экономика